SOCIETAT
Tarragona, lluny de la igualtat salarial tot i el creixement del lideratge femení
Catalunya lidera l’Estat en presència de dones directives amb un 43%, però la bretxa a la demarcació tarragonina arriba al -21%
Tarragona continua arrossegant una desigualtat salarial significativa malgrat l’avenç general de la presència femenina en llocs de direcció a Catalunya. Segons un informe d’Eurofirms Group, el 43% dels càrrecs directius al país estan ocupats per dones, una xifra que ha crescut més de deu punts des del 2022 i que situa Catalunya com el territori amb més representació femenina en lideratge a l’Estat.
Tot i això, la bretxa salarial desfavorable a les dones es manté en el -17% al conjunt català. En el cas de Tarragona, la diferència és encara més accentuada i se situa en el -21%, una de les més elevades del territori, només per darrere de Barcelona (-20%). En canvi, Girona (-16%) i Lleida (-12%) presenten nivells de desigualtat més baixos.
L’anàlisi sectorial mostra que el sector serveis, molt rellevant a la demarcació tarragonina, concentra tant una major presència femenina en càrrecs de responsabilitat com les diferències retributives més altes. A Tarragona, la bretxa en aquest àmbit arriba al -22%, seguint la tendència de la resta de províncies catalanes.
Altres sectors, com el primari, registren diferències salarials més reduïdes, fet que posa de manifest que la desigualtat no respon a un únic patró, sinó a l’estructura productiva de cada territori.
Des d’Eurofirms Group, el responsable de l’àrea de Revenue, Eloi Tarrés, destaca que l’increment del lideratge femení demostra que és possible avançar en representació, però adverteix que la igualtat retributiva i la presència equilibrada en tots els sectors continuen sent reptes estructurals.
L’informe conclou que garantir la igualtat en el lideratge no només és una qüestió social, sinó també un factor clau per a la competitivitat i la sostenibilitat empresarial. A Tarragona, el repte passa ara per reduir la bretxa salarial i consolidar una igualtat real més enllà de les xifres de representació.