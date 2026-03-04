Cultura
Tarragona invertirà 400.000 euros en els estudis arqueològics previs a la següent fase del projecte Metropol
Els treballs se centraran en l'edifici adquirit per l'Ajuntament a Méndez Núñez i en la finca adjacent, on hi ha un refugi de la Guerra Civil
El full de ruta del projecte Metropol suma un nou capítol. Després d’haver obtingut una subvenció de 500.000 euros a través del 2% Cultural per finançar les primeres dues fases, l’Ajuntament de Tarragona ha tornat a demanar un segon ajut estatal per costejar els estudis arqueològics previs a la reforma dels baixos i el primer pis del número 8 del carrer Méndez Núñez.
El consistori ha adquirit recentment aquests espais contigus al teatre per incorporar-los al Pla director del projecte Jujol. La nova sol·licitud presentada al Ministeri de Cultura se centra, precisament, en les excavacions arqueològiques necessàries abans d’abordar les obres de rehabilitació. Fonts municipals assenyalen que les prospeccions es duran a terme tant a l’immoble adquirit, com «a la mitjana adjacent amb la finca del costat, per la banda del carrer Armanyà», on es té constància de l’existència d’un refugi antiaeri de la Guerra Civil.
El pressupost d’aquests treballs seria de 400.000 euros i es preveu que el 70% es pugui cobrir a través de la darrera convocatòria del 2% Cultural, la qual es va iniciar el passat 15 de desembre i es va tancar el 18 de febrer. Tot i això, des de l’Ajuntament remarquen que la intervenció es durà a terme independentment de si l'Estat atorga l'ajut o no. Un cop s’executi aquesta fase prèvia, es procedirà a l’adequació dels baixos i el primer pis de l’edifici de Méndez Núñez, que permetran sumar 400 metres quadrats al recinte del Teatre Metropol.
Aquesta ampliació obrirà la porta a nous usos complementaris —com un centre d’interpretació dedicat a l’arquitecte Josep Maria Jujol, un restaurant i una botiga— i afegirà un altre accés directe des del carrer al jardí i al teatre, a peu pla. Això permetrà millorar l’accessibilitat de l’equipament i les sortides d’emergència. Igualment, facilitarà que les diferents peces del complex puguin funcionar de manera autònoma, reforçant la transformació del Metropol en un gran pol cultural al cor de la ciutat.
Actuacions pendents
«Continuem apostant fermament per aquest gran projecte», remarca la consellera de Cultura, Sandra Ramos. A finals del 2025, l’Ajuntament ja va obtenir mig milió d’euros del 2% Cultural per finançar les dues primeres fases de rehabilitació. Des de l’estiu del 2024, s’han dut a terme diferents actuacions al teatre com la ignifugació de l’estructura metàl·lica, la restauració de les voltes originals de fusta afectades per humitats i tèrmits, la recuperació d’elements decoratius de Jujol, l’anivellació del pati i del porxo per evitar filtracions o la reparació de les cobertes per garantir una correcta evacuació de les aigües pluvials, entre altres.
Al desembre, es va tramitar una intervenció d’urgència per resoldre problemes estructurals sobrevinguts durant les obres. També està pendent la substitució dels finestrals i fusteries i la millora de la rampa d’accés al pati i de la façana, abans de poder reobrir l’espai al públic. En conjunt d’aquestes intervencions ascendeix al milió d’euros.