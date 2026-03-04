AJUNTAMENT
Ramos creu que la protecció d’Antifrau a Gispert no està justificada
La presidenta de l’empresa de mitjans va negar per carta cap represàlia cap al gerent de Tarragona Ràdio
La presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, Sandra Ramos, va al·legar a la decisió de l’Oficina Antifrau de Catalunya de prorrogar la condició de persona alertadora protegida a Xavier de Gispert, gerent de Tarragona Ràdio. La consellera socialista va respondre a la comunicació de l’organisme, el passat setembre, i va expressar el seu desacord amb la pròrroga. «Entenem que no es produeix cap excepcionalitat ni cap causa real i concreta que ho justifiqui. Per tant, en compliment de la normativa entenem que no s’hauria d’atorgar la pròrroga sol·licitada», va exposar Ramos.
Gispert va demanar a Antifrau la pròrroga de la seva condició com a protegir en considerar que persistien les condicions de risc i amenaces de represàlia institucional. A més, el gerent de Tarragona Ràdio va esgrimir que les conductes i les accions de desprestigi cap a la seva persona s’havien intensificat i que, en aquest sentit, considerava justificada la seva condició de persona alertadora protegida. Per últim, va comunicar que s’havia sentit tutelat i qüestionat per membres del consell d’administració de la companyia municipal. Davant aquests motius esgrimits per Xavier de Gispert, la consellera Sandra Ramos també va mostrar la seva disconformitat.
«Cap acreditació»
«Cal dir que tampoc existeix cap acreditació al respecte d’aquestes afirmacions», va dir Ramos a la carta. «En tot cas s’hauria de concretar quins són els membres del consell d’administració als que fa referència i en que es basa aquesta afirmació. Segurament és una apreciació subjectiva no fonamentada», va afegir la presidenta de l’empresa municipal.
Evitar represàlies
El gerent de Tarragona Ràdio és testimoni protegit per l’Oficina Antifrau des del 2023 per haver denunciat possibles irregularitats financeres a l’empresa amb pagaments i subvencions encobertes per més de 800.000 euros entre 2009 i 2019. Antifrau el va declarar testimoni protegit per evitar represàlies com el seu possible acomiadament.
Aquest dilluns, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya van demanar explicacions respecte la «manca de transparència» de Sandra Ramos vers aquest afer. ERC ha registrat peticions d’informació a alcaldia i a secretaria general per obtenir la informació corresponent. Des de Junts s’ha registrat una sol·licitud per obtenir les al·legacions que la presidència hauria presentat davant Antifrau en nom del conjunt del consell d’administració, sense que, segons denuncien, hi hagués consulta prèvia. Junts ha instat també a l’alcalde a intervenir per garantir una gestió rigorosa i alineada amb els estàndards de transparència exigibles. De moment, des del govern municipal no s’ha volgut donar explicacions sobre la qüestió.