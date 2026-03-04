PESCA
Els pescadors tarragonins celebren que Brussel·les s’obri a modificar el sistema de quotes de pesca
La Federació de Confraries reclama que les paraules de la Comissió Europea «es transformin en fets»
Els pescadors catalans celebren que la Comissió Europea s'obri a modificar el sistema de quotes de pesca, tal com ha assegurat el comissari europeu de Pesca, Costas Kadis, en una entrevista a l'ACN. «Si realment és així només tinc paraules d'agraïment», ha manifestat el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, en unes declaracions des de Brussel·les. Abad, però, també ha avisat que les paraules de l'executiu comunitari «s'han de transformar en fets». Per la seva banda, el secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, també opina que el sistema de quotes «s'ha de canviar», però que alhora «s'ha de consensuar amb el sector».
En declaracions a l'ACN, Abad ha valorat positivament les paraules del comissari Kadis, on assegurava que la Comissió canviarà la interpretació de les dades científiques per fixar noves quotes de pesca. De fet, el president de les confraries ha recordat que el sector pesquer fa sis anys que «treballa» perquè Brussel·les tingui en compte la veu de Catalunya a l'hora d'elaborar la seva proposta de quotes per al Mediterrani.
En aquest sentit, Abad també ha volgut reivindicar el paper de l'institut Icatmar, el qual recull dades científiques de les costes catalanes on s'avala la bona qualitat dels estocs.
Malgrat les bones paraules del comissari europeu, Abad considera que representants de les institucions europees haurien de venir més sovint a conèixer la realitat del sector pesquer des del terreny. «Si s'embarquessin amb nosaltres i es posessin les botes, probablement ho veurien diferent; [...] costa molt fer-los venir, però si ho fessin realment copsarien la nostra realitat i veurien que les reivindicacions que no són res de l'altre món». «Només volem adequar la política pesquera comuna al sector del Mediterrani», ha afirmat.
Així, Abad ha reivindicat la «bona feina» dels pescadors catalans per adaptar-se a les noves realitats. «El sector ha canviat molt la manera de pescar, de pensar, de fer; i tot plegat s'està agrupant en un compendi de coses que només ens pot portar a bon port», ha resumit, tot desitjant que l'actualització dels mètodes científics «tant de bo arribés avui».
Tarragona exigeix «coherència»
Els pescadors de Tarragona han reclamat «coherència» a la Comissió Europea respecte a les mesures que pugui prendre per tal de garantir la continuïtat del sector. El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, ha subratllat que ells són «els primers interessats en què hi hagi recurs» a la mar, però ha demanat que puguin treballar de manera planificada. «Si tens una inseguretat empresarial a un any vista, no pots amortitzar les inversions», ha apuntat.
Domènech s'ha mostrat sorprès per algunes afirmacions de Costas Kadis, com que «ignorar l'assessorament científic no beneficiaria els pescadors a llarg termini». El secretari l'ha replicat i ha assegurat que el sector està a favor que s'apliquin criteris científics. «Si alguna cosa hem après és que no tenim prou credibilitat amb el què diem, i per això hem hagut d'anar de la mà del món científic. La realitat és la que és, però si un biòleg veu que tenim una certa part de raó és quan s'adonen que hi ha recurs», ha afirmat.
Pel que fa a les mesures implementades des d'Europa que obliguen els pescadors a pesar i certificar digitalment les captures i a avisar amb quatre hores d'antelació que tornaran a port, Domènech ha estat crític. «La sensació és que hi senten, però no escolten; les barques de Tarragona poden arribar a aixecar les xarxes a mitja hora del port», ha detallat. Així mateix, ha defensat que el sistema de traçabilitat que utilitzen és totalment eficaç i que les dades estan a disposició de tothom en pocs minuts.
Pel que fa a la possibilitat de modificar el reglament del Mediterrani que han obert tant des del govern espanyol com des de la Comissió Europea, Domènech s'hi ha mostrat favorable. «Pensem que s'ha de canviar, però s'ha de consensuar amb el sector», ha valorat. «Hi ha algunes coses del reglament actual que són inviables, normes que no es poden complir; hem de poder explicar-los per què i que ho vegin», ha manifestat.
Respecte a la flexibilització dels dies de pesca atorgats als pescadors del Mediterrani i els tretze dies extres que va donar el govern espanyol, Kadis ha explicat que aquestes jornades addicionals estan sent revisades per la Comissió Europea. Domènech exposa que la rigidesa del sistema va fer que l'any passat, per exemple, sobressin entre 3.000 i 4.000 dies al conjunt dels pescadors. «Quan van donar els tretze dies ja sabien que en sobrarien. Al final, l'Estat espanyol no ha fet res més que repartir uns dies que saben que sobraran», ha dit.
La raó és que la quota anual els pescadors l'han d'anar gestionant, tenint en compte que de cara al desembre -amb les elevades vendes de Nadal- els han de quedar dies. Això fa que, els que han estat prudents, arribin a 31 de desembre algun dia per gastar. Pel secretari de les confraries tarragonines, tenir més dies addicionals permetria no haver de renunciar a sortir a la mar alguns dies que serien productius i a la vegada la xifra global anual dels dies que s'hauria treballat seria molt similar a l'actual.