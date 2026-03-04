MOBILITAT
Canvis enllestits a la zona regulada de l'entorn del Pax de Tarragona
La majoria dels trams afectats són el carrer Joan Antonio i Guardias
Ara si, canvis enllestits. L’Ajuntament de Tarragona ja ha aprovat la resolució que modifica diferents places de zona regulada a Tarragona 2, a l’entorn del col·legi Pax. Tres trams de carrer que fins ara eren zona verda passaran a ser zona taronja, pensada per a estacionaments de llarga durada. Finalment, els trams afectats són el carrer Joan Antonio i Guardias (entre els números 11 i 21), el carrer Josep M. Casas de Muller (entre els números 5 i 8) i el carrer Josep Gramunt i Subiela (entre els números 92 i 95). Després de la primera proposta feta pel consistori, que va comptar amb el treball del grup municipal d’En Comú Podem, ara s’han modificat alguns punts conjuntament amb els veïns i l’AFA de l’escola. En sentit contrari, dos carrers del Sector Nord guanyen zona verda a expenses de la zona blava. Els carrers Florenci Vives i Castellers de Tarragona, que fins ara eren zona de curta durada, passaran a tenir condicions preferents per a residents. «Quan vam conèixer la petició del veïnat vam veure clar que havíem d’adaptar la proposta. Les persones que mostren interès i voluntat per millorar la ciutat, se les ha d’escoltar. La proposta definitiva està avalada tècnicament, pel veïnat i políticament», expressa Jordi Collado, portaveu del grup municipal d’En Comú Podem.
«Creiem que els canvis milloraran la situació al barri. Hem sentit que han escoltat les nostres propostes», diu Teresa, una veïna de la zona. El servei de neteja de l’escola també celebra la decisió. «Estem molt contentes amb aquest canvi. Era absurd haver de pagar per aparcar gairebé la meitat del que cobrem per hora de feina», expressen les treballadores.