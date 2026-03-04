SUCCESSOS
Busquen un home que va agredir un altre al Mercadet de Bonavista i el va deixar inconscient
La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències per una agressió que va tenir lloc el passat diumenge al Mercadet de Bonavista. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, un home hauria agredit a un altre i el va deixar inconscient. L'autor hauria abandonat el lloc dels fets, per la qual cosa l'estan buscant.
Els fets van passar cap a les onze del matí a la zona de l'aparcament de vehicles, proper al Vial Tarradellas. Aquí dos homes haurien discutit i un d'ells, treballador d'una parada, hauria procedit a l'agressió deixant-lo inconscient. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII