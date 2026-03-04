MUNICIPAL
Adjudiquen la reparació del local de l’Associació de Veïns del barri del Port
Les obres costaran 180.413,42 euros i duraran sis mesos
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres per rehabilitar el local social de l’Associació de Veïns del barri del Port a l’empresa La Tartana Costa Daurada SL, per un import total de 180.413,42 euros (IVA inclòs). Aquesta esperada intervenció, que s’allargarà durant sis mesos, servirà per a sanejar els danys provocats per les humitats en el pati interior i, alhora, consolidar i reforçar l’estructura de l’immoble situat al número 9 del carrer Reial.
Aquest espai està tancat des del 2020, quan es va haver de clausurar per la pandèmia. Des de llavors, no s’hi ha pogut reprendre l’activitat pel seu mal estat. Una fuita d’aigua d’una canonada als pisos superiors de l’edifici van provocar el deteriorament del sostre, que va acabar cedint. Aquestes filtracions, a més, van fer malbé la instal·lació elèctrica i el local es va quedar sense llum.
Segons la memòria del projecte, s’eliminarà el magatzem de la sala principal polivalent —que feia estreta l’entrada— perquè aquesta esdevingui «més gran». També es renovaran i ampliaran els banys per «donar compliment» a la normativa actual. D’altra banda, els arcs existents d’obra que travessen de nord a sud el local es conservaran i es realçaran. D’altra banda, es farà una nova instal·lació elèctrica i d’il·luminació, així com de climatització i renovació d’aire.