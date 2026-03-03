EMPRESA
Tarragona adjudica la renaturalització del barranc de la Mora
El projecte preveu recuperar l’ecosistema fluvial i crear espais públics sostenibles
L’Ajuntament de Tarragona ha atorgat a l’empresa ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING SL el contracte per a la redacció del projecte executiu de renaturalització del barranc de la Mora. Aquesta actuació busca restaurar l’ecosistema fluvial urbà, millorar la morfologia del torrent i generar espais públics que respectin els criteris de sostenibilitat i seguretat hidràulica.
El projecte inclou l’elaboració d’estudis previs i el disseny de mesures de restauració hidromorfològica i ecològica, amb l’objectiu de reduir el risc davant infiltracions d’aigua i afavorir la laminació de crescudes. A més, es pretén fomentar un ús públic perifluvial coherent amb la planificació del sòl urbà i amb la gestió del risc hidràulic.
El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha ressaltat que «renaturalitzar el barranc de la Mora és un pas clau per reforçar la riquesa natural de la ciutat i avançar cap a un model urbà més verd i sostenible». L’adjudicació té un import de 62.470,29 € (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un any.