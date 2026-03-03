CULTURA
Tarragona acull una nova edició del Festival Dansa amb 12 propostes de creació contemporània
Del 25 al 28 de març, la ciutat programa espectacles i activitats en espais emblemàtics com la Rambla Nova, l’Amfiteatre o el Teatre Tarragona
La dansa contemporània torna a prendre els carrers i equipaments culturals de Tarragona amb la celebració de la segona edició del Festival Dansa Tarragona. Del 25 al 28 de març, la ciutat acull quatre jornades dedicades al moviment i a la creació contemporània, impulsades per la conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu de reforçar la presència d’aquesta disciplina en la programació municipal d’arts escèniques i música.
El festival desplega 12 propostes entre espectacles complets, activitats paral·leles i accions de mediació, amb funcions gratuïtes i de pagament en espais emblemàtics com la Rambla Nova, el Teatre Tarragona, el parc de l’Amfiteatre de Tarragona, el Pla de la Seu, la plaça de les Cols, la plaça de la Pagesia o l’antic Seminari.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat que més d’una desena de companyies consolidades d’arreu del país participen en aquesta edició, amb artistes nacionals i internacionals i algunes propostes creades específicament per al festival. Segons ha subratllat, la iniciativa neix amb la voluntat de donar visibilitat a una disciplina amb llenguatge universal que sovint no ocupa el lloc que li correspon als escenaris.
Entre les propostes destacades hi ha el projecte de mediació Piel de Plomo, de la companyia Ana F. Melero & Luna Sánchez, impulsat com a experiència pilot en col·laboració amb entitats locals com Assexora’t i l’Associació pel Foment de la Dansa de Tarragona. També formen part del programa espectacles com No, de La Venidera; Un Poyo Rojo; Ior, de Marc Fernández, centrada en les relacions humanes; Pies de gallina, d’Ana F. Melero & Luna Sánchez, sobre la delicadesa i la vulnerabilitat; i Faula, de Roser López Espinosa, que proposa un univers poblat de criatures fabuloses.
En total, una cinquantena de professionals —entre programadors, gestors culturals i companyies— participen en una edició que consolida el festival com a punt de trobada del sector i com a aparador de la dansa contemporània a la ciutat.
Tarragona i la seva aposta per la dansa
A banda del festival Tarragona Dansa, com ja es va anunciar fa pocs dies, aquest 2026 Tarragona torna a ser epicentre de la dansa acollint una nova edició de la jornada professional Especial Dansa, que té com a objectiu impulsar la contractació d’espectacles de dansa dins del mercat català i connectar les companyies amb els diferents professionals del sector.
La cita serà també el 25 de març i comptarà amb l’actuació de 15 companyies i l’assistència de 250 professionals del sector cultural d’arreu de Catalunya.
Finalment, aquesta primavera també compta amb una nova edició del cicle En Dansa, que aquest cop apropa la dansa contemporània a les instal·lacions del Port de Tarragona.