ECONOMIA
Port Tarragona aprova gairebé 44 MEUR en inversions per modernitzar la logística del cereal
Els projectes inclouen magatzems mecanitzats i sistemes de cintes transportadores que sumaran més de 40.000 m² d’espai
Port Tarragona ha avançat en la transformació de la cadena logística del sector cerealístic amb l’aprovació de cinc noves concessions per a la construcció de magatzems i una concessió addicional per a sistemes de transport horitzontal de sòlids a lloure.
Aquest paquet d’inversions privades, que suma un total de 43,77 milions d’euros, permetrà ampliar en més de 40.000 m² l’espai d’emmagatzematge i incrementar en 1,5 milions de tones anuals la capacitat de moviment de productes agroalimentaris, reforçant la competitivitat i sostenibilitat del Port.
Les noves concessions permetran la construcció de tres magatzems al moll de Castella i un altre al moll d’Aragó, on també es reformarà una nau existent.
Els magatzems estaran mecanitzats i disposaran de sistemes de cintes transportadores que agilitzaran el moviment de mercaderies entre vaixells i instal·lacions, reduint l’ús de camions i, per tant, les emissions de CO₂. Aquesta aposta per la logística ferroviària millorarà la sostenibilitat i la seguretat de les operacions al port.
Al moll de Castella, les empreses Euroports, Ership i Noatum seran les encarregades de les noves construccions, amb inversions individuals que van des dels 3,4 fins als 16 milions d’euros, cadascuna amb tràfic mínim anual garantit.
Al moll d’Aragó, Ership i Aralogic desenvoluparan magatzems orientats a l’expedició per tren, amb una superfície combinada superior a 16.000 m² i inversions que superen els 5 milions d’euros, incloent-hi un sistema de transport horitzontal mecanitzat.
Aquest conjunt d’inversions forma part d’un pla més ampli que preveu superar els 53 milions d’euros en total, amb algunes concessions pendents d’aprovació que completaran l’ampliació i la modernització de la cadena logística del cereal al Port Tarragona.
L’objectiu final és reforçar el lideratge del port a la Mediterrània, oferint infraestructures més eficients, sostenibles i adaptades a les necessitats actuals del sector agroalimentari.