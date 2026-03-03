NETEJA
La nova brigada de neteja esborra 202 grafitis a Tarragona en tres mesos
Aquest servei té un cost anual de 51.656,22€, IVA inclòs. Durant els primers mesos s’han detectat 519 pintades a la via pública
El nou contracte de neteja viària de Tarragona inclou com a novetat una brigada específica per retirar pintades, cartells i adhesius. El servei es pot efectuar a façanes, vidres i portes metàl·liques d’edificis municipals, murs de domini públic, casetes d’enllumenat i d’instal·lacions elèctriques, paviments, esculleres i zones de roques, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal i elements de patrimoni. El cost anual d’aquest servei és de 51.656,22€, IVA inclòs.
A més, s’actua també en façanes, murs, vidres i portes metàl·liques de propietat privada. En aquest cas, es retiraran les pintades, cartells o adhesius només de les façanes exteriors que donen a la via pública i sempre que la propietat sol·liciti l’actuació a l’Ajuntament. L'interessat haurà d'autoritzar l’actuació i eximir l’empresa adjudicatària de qualsevol dany realitzat, d’acord al formulari establert per l’Ajuntament de Tarragona.
Per sol·licitar la retirada de pintades en façanes exteriors privades s’ha de realitzar una instància genèrica i adjuntar l’autorització de l’actuació que es troba al catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona, a l’àmbit de Neteja i Manteniment.
El servei compta amb un equip format per un maquinista especialitzat en aquest tipus de feines amb una màquina hidronetejadora de vapor a alta pressió i sistema de projecció de sorra a pressió, a més de les eines necessàries. El servei es realitza de dilluns a divendres, en torn de matí.
La brigada no disposa d’un itinerari planificat, sinó que, segons les incidències detectades i les instruccions de l’Ajuntament, es planifica el servei per tal d’optimitzar els desplaçaments i les zones. Aquest servei disposarà d’un sistema de millora contínua de l’efectivitat del servei, gràcies a la creació de mapes de calor i rutes específiques de punts problemàtics en funció de les pintades, adhesius i cartells detectats.
Detectades més de 500 pintades a la via pública
Durant els 3 primers mesos de contracte l’empresa adjudicatària, Urbaser SA, juntament amb els inspectors del departament de Neteja Pública han realitzat un inventari de pintades: s’han detectat 519 pintades, 181 de les quals en elements municipals (bancs, cartells i senyalització vertical, contenidors, papereres, etc.), 32 en quadres elèctrics, 93 en façanes i murs municipals i 213 en façanes privades.
Segons els plecs i l’oferta, aquestes pintades s’han de retirar els primers 6 mesos de contracte. Fins a data d’avui s’han retirat 202 pintades, 149 en elements municipals (bancs, cartells i senyalització vertical, contenidors, papereres, etc.), 13 en quadres elèctrics, 19 en façanes i murs municipals i 21 en façanes privades.
Aquest inventari inicial és un llistat viu, de manera que es va complementant amb totes les incidències que es van detectant, tant pels equips de l’empresa de neteja i recollida, els serveis d’inspecció i control i les incidències que rep el departament de Neteja Pública pels diferents canals de comunicació.