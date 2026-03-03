LABORAL
Més de 100 empreses oferiran 700 llocs de treball a la 14a Fira de l’Ocupació de Tarragona
La nova edició de la iniciativa se celebrarà al Recinte Firal de Tarragona el 12 de març
La Fira de l’Ocupació de Tarragona arriba un any més al Recinte Firal de la ciutat. Es tracta de la 14a edició de la iniciativa, que se celebrarà el 12 de març de 9.30 a 14.30 hores. L’esdeveniment reunirà més de 100 empreses, la xifra més alta fins ara, que ofereixen aproximadament 700 llocs de treball.
Comptarà amb la participació de diferents sectors, destacant la presència del turístic, que es prepara per a l’inici de la temporada. «La fórmula de les Fires de l’Ocupació de la Cambra s’ha convertit en la principal plataforma laboral del sud de Catalunya, i és ben senzilla: posar en contacte empreses que necessiten contractar amb persones que busquen feina o volen canviar-la», va assenyalar Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, durant l’acte de presentació.
«En un context de canvi, transformació digital i, per tant, de noves oportunitats professionals, considerem que aquesta és la nostra millor contribució a la dinamització de l’economia de Tarragona», va afegir. En l’edició anterior, va explicar la presidenta, la fira va reunir unes 4.000 persones. Des del 2019, les diferents edicions han superat les 30.000 persones assistents.
Una de les novetats d’enguany és la participació per primera vegada de la Diputació de Tarragona. «Volem evidenciar el compromís amb el desenvolupament econòmic, la creació d’oportunitats i el suport a les persones en la recerca activa de feina», va afirmar Vale Pino, diputat delegat de Persones i Talent de la Diputació de Tarragona.
«La Fira és un referent a la província. És fonamental en la millora de l’ocupabilitat, i està clar que cada any és un èxit», va celebrar la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Tarragona.
Enguany el departament tornarà a participar amb un estant propi i un taller titulat Conèixer eines i estratègies per a la recerca de feina. A més, durant la jornada es podrà assistir a la xerrada motivadora d’Óscar Martínez Com tenir èxit en una entrevista de feina.
Per la seva banda, el president de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, va recordar que «el turisme en la província genera el 26% del PIB» i que la Fira «arriba en un moment idoni, a les portes de la Setmana Santa, quan necessitem fer un reforç».
Així i tot, va apuntar que la cerca de treballadors ja no és una «qüestió estacional», sinó que es tracta «d’un procés viu» i complex. «No pot ser que ens costi trobar personal tot i l’alt índex d’atur del país. Tenim uns indicadors de baixes i d’absentismes laborals preocupants i això a les petites i mitjanes empreses els fa molt mal», va lamentar.