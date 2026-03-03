ECONOMIA
L’Ajuntament vol un centre tecnològic a l’ala esquerra de la Tabacalera
El consistori considera que és una oportunitat per atraure companyies
L’acord a tres bandes entre les administracions per ubicació de la Biblioteca Provincial obre una altra derivada. I és què s’hi farà a l’ala esquerra, que finalment queda disponible. Segons va explicar ahir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, l’aposta de la ciutat és encabir-hi un centre tecnològic. «Crec que podria ser un lloc meravellós per a fer un centre tecnològic de primer nivell. A més, sabem que hi ha mercats i demanda. Les empreses del sector busquen espais a Tarragona i si els podem oferir un entorn comú amb els serveis adients, creiem que ho valoraran», va considerar el batlle.
Viñuales va recordar l’estudi de viabilitat per a un districte innovador a la ciutat, que es va encarregar a l’enginyer i economista Miquel Barceló. «Ja marcava que l’activitat econòmica havia d’anar enllaçada amb la recerca tecnològica, també per les casuístiques que tenim com a territori. Pot ser un valor afegit i una aposta de futur. Tenim 100.000 euros reservats per a fer un projecte executiu», va explicar l’alcalde tarragoní.
Barceló va calcular que, a llarg termini, es podrien arribar a crear entre 20.000 i 25.000 llocs de treballs directes qualificats amb el futur districte tecnològic. D’aquests, se’n podrien derivar 40.000 més del sector serveis. Durant aquests primers anys, ja es va exposar que es treballaria en l’impuls d’un ‘hub’ tecnològic a la Tabacalera, que s’hauria de convertir en l’eix del futur districte tecnològic, el qual s’estendrà fins a l’altra banda del riu Francolí.
Proposta redimensionada
La proposta inicial de Barceló per a l’antiga fàbrica de tabacs s’haurà de redimensionar. L’enginyeria considerava que el mòdul 1 podria acollir un clúster d’indústries creatives i culturals, així com altres activitats juntament amb el magatzem 2. D’altra banda, s’ubicaria la seu central del districte amb espais de participació ciutadana com el Citilab, un laboratori per democratitzar la innovació social i tecnològica; i acolliria empreses digitals. Finalment, Barceló apostava perquè el mòdul 4 es convertís en una residència per a estudiants i treballadors. Tarragona vol pujar al tren de la indústria tecnològica i la Tabacalera pot ser el primer pas.