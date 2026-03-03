SALUT
El Joan XXIII posa en marxa una consulta específica per abordar l’obesitat de manera integral
El nou dispositiu impulsa un model multidisciplinari davant una malaltia crònica que afecta més del 14 % de la població adulta a Catalunya
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona activa des de finals de 2025 una consulta monogràfica d’obesitat amb la voluntat d’oferir una atenció més especialitzada i adaptada a la complexitat d’aquesta malaltia crònica. La iniciativa, liderada pel Servei d’Endocrinologia i Nutrició, aposta per un enfocament integral i multidisciplinari que va més enllà del control del pes.
L’obesitat és una patologia complexa i multifactorial, resultat de la interacció entre factors genètics, biològics, ambientals, psicològics i socials. L’acumulació excessiva de teixit greixós no només repercuteix en el pes corporal, sinó que incrementa el risc de més de 200 complicacions de salut a curt, mitjà i llarg termini, tant físiques com mentals.
En les darreres dècades, la seva prevalença ha crescut de forma sostinguda. A Catalunya afecta el 14,2 % dels homes i el 13,4 % de les dones, i les previsions apunten que el 2035 la meitat de la població mundial podria patir sobrepès o obesitat. També augmenta la incidència entre infants i joves, amb possibles conseqüències en l’edat adulta.
La doctora Cristina Franco, especialista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició, recorda que «l’obesitat és una malaltia crònica, complexa i multifactorial, que no es pot reduir només a una qüestió de pes o d’índex de massa corporal». En aquest sentit, defensa un abordatge global i sostingut en el temps que tingui en compte el funcionament del teixit greixós i les patologies associades.
El maneig clínic ha evolucionat cap a una visió més àmplia que incorpora la valoració de la distribució del greix i l’estat del teixit muscular. Proves com l’ecografia muscular i abdominal, la bioimpedància, la dinamometria o diferents tests funcionals permeten analitzar la composició corporal i fer un seguiment que va més enllà de la pèrdua de quilos.
La nova consulta respon a aquest canvi de paradigma. Els pacients són avaluats des d’una perspectiva global que inclou antecedents, evolució del pes, possibles factors desencadenants i complicacions associades. A més, s’ha constituït un Comitè de Tractament Integral d’Obesitat que garanteix un seguiment multidisciplinari i longitudinal.
El tractament combina sessions individuals i grupals amb dietistes-nutricionistes i se centra en la reeducació alimentària, la prescripció d’exercici físic adaptat, la millora del son i la gestió de l’estrès. En els casos indicats, es pot valorar el tractament farmacològic o la cirurgia bariàtrica, reservada a pacients que no milloren amb els canvis d’estil de vida. «Igual que l’obesitat és una malaltia crònica, el tractament també ho és», subratlla Franco, que insisteix en la necessitat de mantenir el seguiment mèdic i els hàbits saludables a llarg termini.
L’Atenció Primària juga un paper clau en la detecció precoç i la derivació dels casos que requereixen atenció especialitzada. Per això, l’hospital treballa coordinadament amb els equips de Primària per reforçar els protocols i circuits assistencials.
Amb aquesta nova consulta, Joan XXIII reforça la seva capacitat de resposta davant una malaltia cada vegada més prevalent, promovent una atenció rigorosa, coordinada i lliure d’estigmes.