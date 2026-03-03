Universitat
Domènec Puig presentarà candidatura per ser el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili
El catedràtic ha remarcat que calen «estratègies disruptives» per millorar la docència i impulsar la recerca
Domènec Puig Valls presentarà candidatura per convertir-se en el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Després de 34 anys vinculat a la institució, assegura que fa el pas perquè veu «coses altament millorables» i considera necessari un canvi d’orientació estratègica. Actualment, és catedràtic del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i forma part del laboratori de Robòtica i Visió Intel·ligents del grup de recerca ITAKA com a investigador principal.
En l’àmbit de la gestió, ha estat director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, així com vicerector de Docència, Programació Acadèmica i Professorat durant el mandat de l’exrectora María José Figueras (2018-2022). Puig explica que, des de fa un any, treballa en la configuració de la candidatura, integrada per 15 persones de tots els campus i amb «la màxima paritat possible». Defineix l’equip com a «transversal» i jove, però amb experiència, que podrà aportar «una visió fresca».
«Som acadèmics i independents, no polítics professionals», afirma Puig, tot assegurant que això els diferencia de l’actual rector, Josep Pallarès, qui previsiblement es presentarà a la reelecció, i el seu govern. L’objectiu, apunta, és «trencar amb l’endogàmia interna».
El futur candidat es mostra especialment crític amb la gestió feta durant aquest mandat. El catedràtic considera que els darrers quatre anys, marcats per un increment dels recursos públics per al sistema universitari, no s’han traduït en un salt qualitatiu a la URV, sinó que s’ha apostat pel «continuisme» sense «estratègies disruptives». Igualment, qüestiona l’estil de governança d’«una direcció allunyada del dia a dia». Puig assegura que la seva candidatura pretén establir més transparència i més participació.
D’altra banda, ha recordat que cal solucionar la infradotació estructural que pateix la URV en matèria de professorat per oferir «una docència de qualitat» i també per millorar les condicions dels docents. A més, creu que ha mancat ambició pel que fa a les infraestructures: «Els espais actuals s’han quedat petits». Per això, insta a «reclamar» a la Generalitat «les inversions que la URV necessita», amb el suport de les institucions i agents del territori.
Respecte als reptes a afrontar els pròxims anys, aposta per millorar la docència amb un mapa de titulacions viu i adaptatiu; impulsar la formació «al llarg de la vida»; enfortir la relació amb empreses del territori per potenciar la transferència de coneixement; reforçar la recerca amb millors condicions, menys burocràcia i foment de la col·laboració interdisciplinària; i augmentar la projecció internacional. «Hem de ser una universitat que la gent triï perquè és la millor en allò que ofereix», remarca Puig, que vol superar «el complex d’inferioritat respecte a les universitats de Barcelona».
Les eleccions, al maig
Les eleccions se celebraran entre el 25 i el 27 del pròxim mes de maig, amb votació electrònica. El procés s’iniciarà amb la convocatòria oficial i la publicació del cens provisional a mitjan abril. Posteriorment, hi haurà el període de presentació i proclamació de candidatures abans de la campanya, prevista per a la segona quinzena de maig.