POLICIAL
Detenen tres lladres a Campclar per tres robatoris a interior de vehicle
Els tres individus compten amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, van detenir aquest dissabte dos homes i una dona, de 22, 42 i 45 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 08.15 hores quan una patrulla de paisà i amb vehicle no logotipat, va tenir coneixement que s’havia denunciat un robatori amb força a interior de vehicle al carrer Riu Llobregat de Tarragona.
Diverses patrulles es van desplaçar al lloc després que un testimoni informés que, des de la terrassa de casa seva havia vist dos homes i una dona manipulant l’interior d’un vehicle i trencant la finestra davantera. Aquest, en recriminar-los l’acció, van fugir del lloc corrents.
En arribar la patrulla, el testimoni va facilitar-los la descripció física dels sospitosos i, gràcies a aquesta informació, una hora més tard van localitzar un home, acompanyat de dues persones més, que coincidien plenament amb la descripció.
Un cop identificats, van comprovar que als tres individus els hi constaven nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni i, a més, durant l’escorcoll se’ls va localitzar joies de dubtosa procedència.
Durant el transcurs de la intervenció, els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que durant la nit anterior dos vehicles més havien estat saquejats.
Gestions posteriors d’investigació van permetre relacionar-los amb els fets ocorreguts la nit abans per la qual cosa van detenir-los com a autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.
Està previst que els arrestats passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.