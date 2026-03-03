POLÈMICA
Polèmica: La número 1 del MIR, una estudiant de Tarragona, defensa la seva nota a l'examen
La Associació MIR vol que es faci una auditoria de l'examen de 2026, ja que consideren que «va ser un complet caos»
L'Associació MIR Espanya ha demanat al Ministeri de Sanitat una auditoria per investigar el que considera una falta de mesures de seguretat durant l'examen de 2026 atès que, segons queixes rebudes dels aspirants, va ser un «complet caos», hi faltaven vocals, no hi havia inhibidors de freqüència i es van poder fer servir mòbils i internet.
El president de l'Associació MIR Espanya, Jesús Arzúa Moya, ha indicat a EFE que no volen posar el focus sobre ningú en concret, però assegura que els consta, pels múltiples testimonis rebuts, que durant l'examen d'aquest any s'ha copiat amb el mòbil, en moltes seus no hi havia vocals experimentats i s'han comès múltiples irregularitats.
Arzúa ha afegit que fins i tot s'ha constatat algun cas d'ulleres d'intel·ligència artificial (IA), «i podria haver-hi molts més».
Així mateix, el president de l'associació ha subratllat que des del 2025 s'ha trencat el patró i ja l'any passat es van donar «casos cridaners de metges» que se situaven al «top 10» de l'examen, però els seus expedients acadèmics estaven per sota del 8.
I aquest any, ha dit Arzúa Moya, ha passat el mateix i els quatre primers aspirants estan per sota d'aquesta nota.
El president ha concretat: «Aquest any, la número u del MIR té un expedient per sota del 6,5; el 2025, la millor puntuació d'un metge amb aquesta nota d'expedient va suposar al MIR el lloc 1.458; i el 2024, el 1.374 i així successivament».
La número u, una estudiant de Tarragona, a favor de l'auditoria
Per la seva banda, en declaracions a EFE, la número u del MIR d'aquest any, Bianca Ciobanu, que ha aconseguit una puntuació rècord 188 sobre 200, s'ha mostrat a favor d'aquesta auditoria i totes les que es considerin pertinents.
Graduada per la Universitat Rovira i Virgili (Reus, Baix Camp), Ciobanu defensa que la seva nota és totalment transparent i ha negat els comentaris que han circulat per xarxes socials. Respon que ni ha usat ulleres d'IA ni es va absentar durant l'examen per anar al bany.
Ciobanu, d'origen romanès, ha reconegut que no li va anar bé els dos primers anys de carrera i va haver de passar algun «obstacle», però per a ella la carrera i el MIR són coses molt diferents: «el MIR és una estratègia i la carrera és una altra cosa».
Ha insistit que ella ha estat quatre anys preparant-se en una acadèmia i fent simulació rere simulació: «He dedicat la meva vida al MIR tot aquest temps».
I ha comentat que la seva idea inicial, a l'hora de triar especialitat, era Endocrinologia, si bé ara estudia Medicina de Família o Dermatologia, pel que representa en el càncer de pell.
Altres incidències, segons l'Associació MIR
La petició d'aquesta auditoria de l'associació se suma a una altra sol·licitada a mitjans de febrer a causa d'incidències tècniques en la inscripció de l'examen, incompliment de terminis i mesures d'última hora, fet al qual se suma la dimissió en bloc del comitè d'experts del MIR després de la modificació de condicions per a l'elaboració de l'examen.
A això s'uneix, diu el president de l'associació, les incidències massives plantejades per més de 5.000 aspirants per errors en el barem acadèmic i que han suposat entre 1.000 i 1.500 recursos.
També ha lamentat que aquest any hi hagi hagut un «incompliment flagrant de les normes» i fins i tot gent que no estava admesa a l'examen, finalment va poder fer-ho.
El Ministeri de Sanitat va informar divendres passat que el 99,19% de les persones que es van presentar a les proves d'accés a la Formació Sanitària Especialitzada van superar l'examen, cosa que es tradueix en un total de 30.170 aspirants, segons la relació provisional de resultats, ja que els definitius es coneixeran a final de mes.