HABITATGE
Tarragona registra un augment del 14,3% en el preu de l’habitatge
El metre quadrat a la demarcació se situa en 2.174 euros al febrer, mentre que a la capital puja un 2,4% interanual
La demarcació de Tarragona experimenta un increment interanual del 14,3% en el preu de l’habitatge de segona mà durant el mes de febrer, segons les dades de l’Índex Immobiliari de Fotocasa. El preu mitjà se situa en 2.174 euros per metre quadrat, en un context general d’augment a tot Catalunya, on l’increment interanual arriba al 15% i el valor mitjà se situa en 3.313 euros/m².
Aquest creixement s’emmarca en una dinàmica general de tensió del mercat immobiliari català. En el conjunt del país, un habitatge estàndard de 80 metres quadrats costa actualment una mitjana de 265.067 euros, 34.609 euros més que fa un any, fet que representa un increment del 15%, el tercer més elevat detectat en els darrers 13 mesos.
Tarragona, per sota de Barcelona i Girona però amb pujades destacades
Dins de Catalunya, les quatre províncies registren increments interanuals: Barcelona (15,0%), Tarragona (14,3%), Girona (12,9%) i Lleida (7,8%). Pel que fa als preus absoluts, Barcelona i Girona superen els 3.000 euros per metre quadrat —amb 3.627 €/m² i 3.066 €/m² respectivament—, mentre que Tarragona es manté en 2.174 €/m² i Lleida en 1.624 €/m².
A la ciutat de Tarragona, l’augment interanual és més moderat, amb una pujada del 2,4%. El preu mitjà a la capital se situa en 1.766 euros per metre quadrat, lluny encara dels 5.434 €/m² de Barcelona capital o dels 3.002 €/m² de Girona capital.
Municipis del territori amb forts increments
Diversos municipis de la demarcació presenten increments destacats. És el cas de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que encapçala el rànquing català amb una pujada interanual del 71,8%. També destaquen Amposta (26,1%), el Vendrell (23,9%) i Roda de Berà (23,2%).
Pel que fa als municipis més assequibles de Catalunya, Valls (1.168 €/m²) i Constantí (1.184 €/m²) se situen entre els que tenen un preu inferior als 1.200 euros per metre quadrat.
Un context de màxima tensió a Catalunya
En el conjunt de comunitats autònomes, totes registren increments interanuals al febrer. Catalunya, amb un 15%, se situa entre les que superen el 10% de creixement, juntament amb territoris com la Regió de Múrcia (24,9%), Astúries (23,1%) o la Comunitat Valenciana (20,5%).
Segons explica María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa, el mercat català es troba en nivells de 'màxima tensió', amb una oferta escassa que continua pressionant els preus a l’alça i dificulta l’accés a l’habitatge, especialment a les zones amb més demanda.
En aquest escenari, Tarragona manté preus per sota de les àrees més tensionades com Barcelona o les Illes Balears, però consolida una tendència a l’alça que reflecteix la pressió creixent també al territori.