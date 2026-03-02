LABORAL
Prop d'un centenar d'autònoms es manifesten a Tarragona per reclamar més drets laborals
Els participants fan un recorregut d'uns dos quilòmetres per la ciutat
Prop d'un centenar de persones s'han manifestat aquest dilluns a Tarragona per reclamar més drets laborals per als autònoms. Seguint la convocatòria que hi havia en diferents ciutats de l'Estat, han denunciat que la fiscalitat que han d'assumir els perjudica, que no tenen alguns drets com baixes per defunció de familiars i que se'ls suspengui la quota quan estiguin de baixa mèdica, entre altres.
La manifestació ha sortit del passeig de les Palmeres i ha fet un recorregut de més de dos quilòmetres pel centre de la ciutat. Xavier Pallarès, portaveu de la Plataforma pels Autònoms de Tarragona, ha remarcat que igual que els mestres o els metges també estan en lluita i que toca a les administracions aportar solucions.