EQUIPAMENTS
El Ministeri de Cultura confirma la ubicació de la nova Biblioteca Pública a la Tabacalera
La nova seu de la Biblioteca Pública de l'Estat serà gestionada per la Generalitat. Un cop en funcionament substituirà l'actual seu situada al carrer Fortuny, que es convertirà en biblioteca municipal
El Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han arribat a un acord sobre la ubicació definitiva de la nova seu de la Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona. Aquesta ocuparà l'espai central dins de l'edifici principal de Tabacalera, a l'antiga zona noble i a l'assecador, i disposarà d'al voltant de 10.000 metres quadrats construïts.
L'equipament es distribuirà en tres plantes d'aquest immoble, i la seva elecció ha atès criteris tècnics, d'ús i d'accessibilitat. Estarà situada al costat de les instal·lacions del Conservatori, la qual cosa farà del complex de l'antiga Tabacalera un espai integral dedicat a la cultura i les arts.
Una vegada l'Ajuntament de Tarragona faci efectiva la cessió de la finca, el Ministeri de Cultura es farà càrrec de la redacció del projecte, les obres de reforma integral i la dotació de la biblioteca. Es preveu una inversió mínima de 20 milions d'euros. La Genereralitat, per la seva banda, s'encarregarà de la gestió.
Un cop en funcionament substituirà l'actual seu situada al carrer Fortuny. La nova seu quadruplicarà l'espai de l'actual que té 2.641 metres quadrats. Això permetrà disposar d'unes instal·lacions més àmplies, que augmentin la superfície d'ús bibliotecari i l'espai d'emmagatzematge de dipòsits, així com els espais polivalents per a prestar serveis clau com a activitats formatives, informació ciutadana o serveis dirigits a la població jove, entre altres. A més, permetrà una important millora en l'accessibilitat.
El Ministeri de Cultura cedirà a l'Ajuntament de Tarragona la seu del carrer Fortuny, una vegada la nova seu estigui en funcionament, perquè sigui utilitzada com a Biblioteca Municipal, augmentant així els equipaments culturals de la ciutat.