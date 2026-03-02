CULTURA
Més de 350 estudiants participen a la 15a edició de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus
El torneig premia equips de la demarcació en una competició centrada enguany en l’arqueologia
Un total de 359 estudiants, agrupats en 48 equips de 21 centres educatius, han participat aquest dissabte en la 15a edició de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus, celebrada a les instal·lacions de Fira de Reus. La competició està organitzada per la Universitat Rovira i Virgili (URV), a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), i ha posat a prova durant tot el matí les habilitats científiques, tecnològiques i creatives dels participants.
La FIRST LEGO League és un programa educatiu internacional que impulsa les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves a partir de reptes reals. Més enllà de la competició, fomenta el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip i la capacitat comunicativa. Durant mesos, els equips preparen als seus centres un projecte d’innovació i construeixen i programen un robot amb tecnologia LEGO® Education per superar diferents missions sobre el tauler oficial.
Un repte dedicat a l’arqueologia
Cada temporada planteja un desafiament global vinculat a un àmbit del món real. Enguany, el repte Unearthed™ s’ha centrat en l’arqueologia, convidant els participants a investigar com es descobreixen, analitzen i preserven els vestigis del passat, i a proposar millores innovadores en processos com l’excavació, la conservació o la divulgació del patrimoni.
En la categoria Challenge, adreçada a joves de 10 a 16 anys, els equips han defensat davant del jurat un projecte d’innovació relacionat amb aquesta temàtica i han competit amb un robot autònom capaç de completar el màxim nombre de missions en un temps limitat. En la categoria Explore, per a infants de 6 a 9 anys, els participants han elaborat un petit projecte de recerca i una maqueta motoritzada, que han presentat amb un pòster explicatiu del procés de treball.
Equips premiats de la demarcació de Tarragona
Pel que fa als guardons, aquests són els equips de la demarcació de Tarragona reconeguts en aquesta edició:
- 1r Premi Universitat Rovira i Virgili als Valors FIRST: TechnoAlberikus, de l’Escola Doctor Alberich i Casas (Reus).
- 1r Premi Ajuntament de Reus al Projecte d’Innovació: G-Robotics, de l’Escola La Ginesta (Calafell).
- 2n Premi Ajuntament de Reus al Projecte d’Innovació: Tarraco Robotix – CMT, del Col·legi Mare de Déu del Carme (Reus).
- Premi Fundació Reddis a les Joves Promeses: SantaOlibots 12.0, de l’Escola la Parellada (Santa Oliva).
- Premi Diputació de Tarragona a l’excel·lència en enginyeria: Elibots 3.0, de l’Escola Elisabeth (Salou).
- Premi ETSE a Col·laboració Exemplar: HastaLego, de l’Escola Pompeu Fabra (Reus).
- Premi ETSE a l’Entrenador/Mentor: Joan Carles Sánchez, del Col·legi Mare de Déu del Carme (Tarragona).
La seu del torneig s’alterna anualment entre Tarragona i Reus amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment de referència al territori. En aquesta edició, ha comptat amb el suport dels ajuntaments de Tarragona i Reus, la Fundació Reddis i la Diputació de Tarragona. A escala estatal, la iniciativa està impulsada per l’Asociación Ingeniera Soy, que coordina més de trenta esdeveniments arreu de l’Estat amb la participació de prop de 1.400 equips i més d’11.000 joves.