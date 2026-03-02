POLÍTICA
Junts exigeix explicacions a Sandra Ramos per la gestió de Tarragona Ràdio
El grup municipal denuncia manca de transparència en la comunicació sobre la protecció del director-gerent per part de la consellera
El grup municipal de Junts per Catalunya ha reclamat responsabilitats a la presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT), Sandra Ramos, per una gestió que consideren poc diligent i mancada de transparència. El portaveu de la formació, Jordi Sendra, sosté que s’hauria ocultat informació rellevant als membres del consell d’administració en relació amb la renovació de la protecció com a informant de presumpta corrupció del director-gerent per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Segons Sendra, el fet que aquesta situació no es traslladés al consell fins cinc mesos després posa en qüestió la diligència informativa de la presidència i podria afectar la seguretat jurídica dels membres de l’òrgan. El portaveu qualifica els fets de 'manca de transparència i ètica', i recorda que aquests principis han de regir especialment en assumptes vinculats a la lluita contra la corrupció.
Junts afirma que l’existència d’aquesta informació es va conèixer arran d’un correu electrònic enviat per l’advocat del director-gerent als membres del consell, en què s’apuntava un possible veto a la seva participació a la gala del 40è aniversari de Tarragona Ràdio.
La formació assegura que sempre ha mantingut respecte institucional cap a l’Oficina Antifrau i considera preocupant que, presumptament, no s’hagin atès les seves recomanacions. Sendra lamenta que una qüestió d’aquesta rellevància no fos comunicada directament per la presidència, sinó que es conegués a través de tercers. «És una deixadesa de funcions i una falta de respecte als membres del consell», afirma, tot afegint que Junts no acceptarà situacions que, al seu parer, buidin de contingut la tasca de control dels consellers.
En aquesta línia, el grup ha registrat una sol·licitud per obtenir les al·legacions que la presidència hauria presentat davant Antifrau en nom del conjunt del consell d’administració, sense que —segons denuncien— hi hagués consulta prèvia. «No ens agrada que parlin en nom nostre sense informar-nos ni demanar-nos opinió», ha remarcat Sendra.
Paral·lelament, el portaveu ha assegurat que la seva formació no tolerarà represàlies contra el director-gerent i ha recordat la seva oposició a maniobres polítiques anteriors que, segons Junts, buscaven apartar-lo del càrrec.
Finalment, Junts per Catalunya insta l’alcalde a intervenir per garantir una gestió rigorosa i alineada amb els estàndards de transparència exigibles en una empresa pública, advertint que qualsevol pràctica que s’allunyi d’aquests criteris pot perjudicar la imatge de l’empresa i del mitjà municipal de referència.