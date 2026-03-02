SEGURETAT
La Guàrdia Urbana estrena una furgoneta de trànsit amb tecnologia avançada
El nou vehicle incorpora un kit d’investigació d’accidents i reforça els controls de seguretat viària a Tarragona
L’Ajuntament de Tarragona ha incorporat una nova furgoneta Ford Custom a la Unitat de Trànsit i Transports de la Guàrdia Urbana de Tarragona, amb l’objectiu de millorar els recursos operatius i tècnics del servei. El vehicle està completament equipat amb tecnologia d’última generació i adaptat a les necessitats específiques de la unitat.
La furgoneta compta amb un kit d’investigació d’accidents de trànsit, que permetrà establir les causes i els factors que han provocat el sinistre i qui n’és el responsable. També disposa d’un sistema de gravació que permetrà documentar amb precisió les conductes de les persones implicades en un sinistre viari.
El nou vehicle facilita una zona de treball operativa per a la realització de controls policials, dotada dels recursos necessaris per dur a terme actuacions de seguretat viària amb eficiència i garanties i també servirà com a punt de control mòbil per a campanyes de prevenció que es porten a terme des de la Divisió de Trànsit. A banda, aquesta furgoneta permetrà oferir un espai segur, discret i climatitzat per a l’atenció de víctimes, testimonis o persones vulnerables.
Aquesta incorporació reforça el compromís de l’Ajuntament amb la seguretat de la viària. L’adquisició d’aquesta nova unitat s’emmarca dins del pla estratègic de renovació del parc mòbil de la Guàrdia Urbana, el qual inclou la retirada definitiva de diversos vehicles actuals que han arribat al final de la seva vida útil.
Aquest pla pretén dotar de les eines necessàries i dels mitjans més moderns, fiables i adaptats a les exigències actuals del servei i de la sostenibilitat. La furgoneta que utilitzava fins ara la Unitat de Trànsit té uns 10 anys d'antiguitat.