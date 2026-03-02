POLÍTICA
Esquerra posarà la trombectomia 24/7 com a condició pels pressupostos
El PSC demana un «vot de confiança» per implementar el servei
La lluita per una millor atenció a l’ictus a Tarragona fa mesos que ha saltat a l’arena política on, com és habitual, tots els partits s’intenten penjar la medalla. Ahir es van sumar a la manifestació representants de tots els partits polítics, menys del PSC, que va ser l’ase dels cops. Especialment, d’ERC, en un moment clau per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat. «En cas que el PSC compleixi amb els seus acords i hi hagi una negociació de pressupostos, evidentment ho inclourem. Quan Esquerra parla del finançament singular i estem reclamant recursos, no estem reclamant recursos perquè sí. Estem reclamant recursos per dotar els serveis del nostre país d’aquestes qüestions. Quan parlem de tenir la clau de la caixa, quan parlem de l’IRPF, parlem de poder dotar aquests serveis com la trombectomia per l’ictus 24 hores a Tarragona», va dir Raquel Sans, diputada d’ERC.
Des de Junts per Catalunya es va avançar que avui es presentarà una moció al Parlament per a reclamar aquest servei essencial pel territori. Una proposta que es votarà a mitjan març. L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, i l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, també van assistir a la manifestació. «Estem bastant habituats a escoltar que el Camp de Tarragona és la segona regió metropolitana més important de Catalunya des del punt de vista demogràfic i econòmic. Que es noti també des del punt de vista sanitari», va comentar Segura. El batlle també va fer esment a l’absència dels alcaldes socialistes del Camp de Tarragona, molts dels quals conformen l’Associació per l’Impuls Metropolità, a la concentració. «El silenci, les presències i no presències ja s’expliquen per si mateixes. Si creem institucions que el que volen és que traslladar un únic missatge conjunt i que superi l’àmbit polític, doncs aquesta manifestació era una bona oportunitat perquè això es fes evident», va dir Pere Segura.
Pel que fa als Comuns, la formació va mostrar el seu suport ferm a la reclamació pel territori. A nivell parlamentari, els Comuns van assenyalar que el seu acord amb el PSC pels pressupostos hauria de fer possible la instauració del servei a Joan XXIII. «És una qüestió de voluntat política, ja no és una qüestió de recursos. Tenim un acord de pressupostos que són més de 2.500 milions d’euros més pel Departament de Salut. Per tant, ara toca que d’una vegada, per totes, Tarragona no sigui una ciutat de segona», va indicar David Cid, diputat dels Comuns al Parlament. Pel que fa a una possible dimissió o destitució de Pané, la formació considera que «ara és temps de diàleg». «El que toca és que el Departament mogui fitxa. Això és el que ens importa a nosaltres. No estem aquí per discussions de la política», va concloure Cid. Representants del Partit Popular també van assistir a la manifestació i van mostrar el seu suport.
Des del Partit Socialista, expliquen que els alcaldes del territori mantenen un posicionament conjunt i consideren que «cal donar un vot de confiança al compromís adquirit» per anar implementant progressivament el servei. Tanmateix, des del PSC expressen «el màxim respecte i comprensió» cap a la ciutadania que es va concentrar.