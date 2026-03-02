POLÍTICA
ERC Tarragona demana la dimissió de Sandra Ramos com a presidenta de l'Empresa de Mitjans
Els republicans l'acusen d’ocultar informació de l’Oficina Antifrau i de vulnerar els principis de transparència
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha demanat la dimissió o el cessament immediat de Sandra Ramos com a presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT). Els republicans consideren que va ometre davant del consell d’administració que l’Oficina Antifrau de Catalunya havia renovat, el mes d’octubre passat, la condició de testimoni protegit del gerent de l’empresa, Xavier de Gispert.
Segons ha denunciat ERC, la renovació de la protecció es va conèixer a través d’una carta enviada pels advocats del gerent als membres del consell d’administració ara fa uns dies, i no per la via institucional corresponent. De fet, la presidenta Sandra Ramos no va confirmar aquesta informació fins al consell d’administració celebrat el passat dijous 26 de febrer, després de ser preguntada pel tema.
La portaveu d’ERC i membre del consell, Maria Roig, ha declarat que «és inadmissible que la presidenta de l’EMMCT oculti informació tan rellevant als membres del consell d’administració. Estem parlant d’una qüestió de màxima importància que afecta directament la gestió de l’empresa pública i que els consellers hem de conèixer de primera mà i per la via institucional adequada».
A més, durant aquella sessió del passat dijous, Ramos va prohibir gravar el consell per ordres del Secretari General –ni per ús intern-, i va evitar fer acta de la discussió sobre un possible veto del gerent a la Gala del 40è aniversari de Tarragona Ràdio.
Roig ha assegurat que «la manca de transparència de Sandra Ramos és incompatible amb el càrrec de presidenta d’una empresa pública. No es pot dirigir una empresa municipal ocultant informació, impedint que es gravin els consells d’administració per facilitar-ne la transcripció, i decidint què es fa constar a les actes i què no. Aquesta és una qüestió de transparència, bon govern i de respecte institucional».
ERC ha registrat peticions d’informació a alcaldia i a secretaria general per obtenir la informació corresponent. La portaveu dels republicans conclou que «des d’ERC demanem la dimissió de Sandra Ramos perquè ha perdut completament la confiança per exercir aquest càrrec. Tarragona necessita una gestió transparent i rigorosa dels seus mitjans de comunicació públics».
Cal recordar que el gerent de Tarragona Ràdio és testimoni protegit per l’Oficina Antifrau de Catalunya des del 2023 per haver denunciat possibles irregularitats financeres a l’empresa amb pagaments i subvencions encobertes per més de 800.000 euros entre 2009 i 2019, durant l’etapa socialista al govern municipal. L’Oficina Antifrau de Catalunya el va declarar testimoni protegit per evitar represàlies com el seu possible acomiadament.