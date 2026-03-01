Salut
Mig miler de persones es concentren per exigir una atenció continuada de l'ictus a Tarragona
Reclamen que es redistribueixin els professionals formats per fer trombectomies les 24 hores cada dia de la setmana
Mig miler de persones s'han concentrat a Tarragona per exigir una atenció continuada de l'ictus a l'hospital Joan XXIII. El recent anunci del departament de Salut d'allargar el servei de trombectomies al cap de setmana no és «suficient» per a la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública ni la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT).
En aquest sentit, demanen que es redistribueixin professionals mèdics d'altres centres per garantir el servei les 24 hores del dia. «L'ictus no té horari», ha recordat Alfonso López, president de la FAVT. La concentració ha reunit representants polítics d'Esquerra, Comuns i Junts, que han carregat contra el Govern pel que consideren un «greuge comparatiu» de la demarcació tarragonina.
Unes 500 persones s'han aplegat al Balcó del Mediterrani de Tarragona, des d'on s'han llençat consignes per reclamar atenció ininterrompuda en cas d'ictus. Aquesta setmana, el departament de Salut ha anunciat que el servei passarà a oferir-se cada dia de la setmana, en horari de 8 a 20 hores.
Dotze hores que per a les entitats convocants són «insuficients» per donar resposta als pacients. «En l'ictus, els minuts compten. Que tinguem una unitat que funcioni de vuit del matí a vuit del vespre no ajuda que hi hagi una bona recuperació», ha indicat Marisa Cañón, membre de la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública.
En la mateixa línia, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) Alfons López ha proposat que el departament de Salut opti per redistribuir els professionals formats en trombectomies que estiguin en altres equipaments sanitaris per garantir el servei les 24 hores del dia a Tarragona.
«Han tingut un any i mig per moure's. Formar especialistes requereix mínim dos anys, què fem mentrestant? Entenem que no hi ha especialistes per a tothom, però per què a Girona i Barcelona està cobert al 100%? Que els comparteixin i que no ens perjudiquin com sempre a Tarragona», ha carregat.
Una visió compartida per Francesc Bové, metge i alhora pacient d'ictus, que ha afegit que en el cas ebrenc, la situació encara es complica més si coincideix fora de l'horari de trombectomies passades les vuit del vespre, ja que el trajecte fins a Barcelona és més llarg. Durant la concentració, també s'han escoltat proclames per demanar la dimissió de la consellera Pané en cas que no s'implementi el servei de 24 hores d'atenció a l'ictus a l'hospital Joan XXIII.
Crítiques a les absències polítiques
La manifestació també ha aplegat diferents representants polítics que han coincidit en reclamar un servei de 24 hores cada dia de la setmana per atendre pacients d'ictus. Des d'ERC, la vicepresidenta del Parlament Raquel Sans ha insistit a posar «tota la pressió» en aquesta qüestió davant una «possible negociació de pressupostos oberta».
«No entendríem de cap de les maneres que el govern de Tarragona no es posicionés al costat dels veïns i veïnes. Està molt bé ser disciplinat envers el partit, però el que està més bé és estar-ho amb la ciutadania», ha etzibat.
Una crítica que l'alcalde socialista Rubén Viñuales també ha rebut per part de Junts i Comuns, que han destacat l'absència del batlle a la manifestació. Des de Junts, Jordi Fàbrega ha anunciat que els dies 11 i 12 de març es votarà una moció al Parlament de Catalunya sobre aquesta qüestió.
Per la seva part, el diputat dels Comuns David Cid ha afegit que oferir el servei d'atenció continuada per als pacients d'ictus a la demarcació de Tarragona respon a una «voluntat política» i no pas de recursos.