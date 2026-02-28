Societat
Nou atesos pel SEM, tres d’ells traslladats a l’hospital, en un incendi d’habitatge a Tarragona
Hi ha dues persones ferides lleus i una en estat menys greu
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès nou persones en un incendi d’habitatge a Tarragona. D’aquestes, dues han estat traslladades a l’Hospital Joan XXIII en estat lleu i una més en estat menys greu.
Els Bombers han rebut l’avís poc abans de la mitjanit d’un incendi a la primera planta d’un edifici al carrer Penedès, al barri de Torreforta. Van evacuar diversos veïns amb l’autoescala i van localitzar i extingir el foc. Després van comprovar que no hi havia danys estructurals. S’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del SEM.