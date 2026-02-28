Societat
Manifestació per reclamar que l'Hospital Joan XXIII atengui pacients d’ictus les 24 hores
Actualment, els pacients que pateixen un ictus a les demarcacions de Tarragona i Lleida a la nit o en caps de setmana han de ser traslladats a Barcelona
La Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública i la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona han convocat una manifestació aquest 1 de març a la Rambla Nova de Tarragona per reclamar que l’Hospital Joan XXIII disposi del servei de trombectomia per a pacients d’ictus de manera ininterrompuda, les 24 hores del dia i durant tot l’any.
Actualment, aquest procediment només es practica al centre tarragoní en horari laboral de dilluns a divendres. Fora d’aquesta franja —nits i caps de setmana—, els casos que requereixen una trombectomia han de ser derivats a Barcelona. Els convocants consideren que aquesta situació genera retards en l’atenció i pot incrementar el risc de seqüeles, atès que en un ictus el temps és un factor determinant.
La mobilització vol posar sobre la taula la necessitat d’equiparar el servei al que ja s’ofereix en altres hospitals del país i garantir que els pacients de les demarcacions de Tarragona i Lleida puguin rebre el tractament especialitzat sense haver de sortir del territori, independentment del dia i l’hora en què es produeixi l’emergència.
La reclamació d’un servei permanent no és nova i fa temps que forma part de les demandes dels col·lectius en defensa de la sanitat pública al Camp de Tarragona. Amb aquesta nova convocatòria, les entitats esperen sumar el suport de la ciutadania per pressionar les administracions perquè ampliïn definitivament la cobertura assistencial en casos d’ictus.