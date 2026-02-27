LABORAL
El talent tarragoní es presenta als càmpings
Prop de 300 aspirants van assistir ahir a la segona edició del Marketplace de Càmpings per trobar feina de cara a la temporada turística
El compte enrere per la Setmana Santa ja ha començat, però mentre uns esperen amb ànsia gaudir d’uns dies de vacances, altres anhelen tot el contrari. Prop de 300 persones van passar ahir per la Sala Green de la Tabacalera amb l’esperança de fer-se amb una de les 30 places que oferien els establiments participants en la segona edició del Marketplace de Càmpings de Tarragona.
La iniciativa, de Tarragona Impulsa, es repetia enguany amb el mateix objectiu: connectar el sector amb futurs treballadors de cara a la temporada turística. La jornada va arrencar a les 10 i es va allargar fins a les 13 hores, amb un flux de gent continu. Els candidats eren tan diversos com les posicions que s’oferien.
«És una molt bona oportunitat per trobar perfils en diferents àmbits i cobrir aquelles places que encara tenim coixes abans de començar la temporada», assenyalava Carla Gómez, secretària de l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat. «Busquem una mica de tot: restauració, manteniment, neteja, recepció, administració... De moment ja hem conegut moltíssima gent amb moltes ganes de treballar», avançava a mig matí.
De ganes, definitivament, no en faltaven. «Mai he treballat en un càmping, però tinc experiència en el manteniment i la neteja, i considero que soc molt bona», assegurava amb confiança la Mercedes Morales després d’haver completat el circuit. Té 60 anys, i busca cotitzar els anys que li falten per a la jubilació.
«A partir de certa edat és complicat trobar feina, perquè existeixen certs prejudicis. També és difícil quan no tens un cotxe amb plena disponibilitat», comentava. De fet, aquesta és una de les dificultats que detecten des de l’organització, juntament amb la manca de coneixement del castellà i el català, problemàtiques que volen treballar de cara a l’any vinent.
«Ja vaig venir l’any passat, però vaig marxar amb les mans buides. La situació és complicada, em passo l’any buscant alguna cosa i de vegades sembla impossible», explicava la Naomi Arara mentre esperava el seu torn amb el currículum a la mà.
Alguns candidats intentaven fer el primer pas al mercat laboral. Era el cas de l’Ismail Oukhachouch, un jove de 19 anys que acudia assessorat per l’Associació Quilòmetre Zero. «Crec que ha anat molt bé. L’any passat vam venir amb cinc joves i dos d’ells van aconseguir un contracte, així que tenim esperança», apuntava Mohamed Benghazi, mentor de l’entitat.
Altres buscaven nous inicis. «Vaig superar una malaltia i ara intento reincorporar-me al món laboral», explicava l’Enric Aguiló. «Tinc experiència com a recepcionista i vaig veure que és una de les posicions que busquen, així que he vingut a veure si sona la flauta», indicava.