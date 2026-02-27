MUNICIPAL
SMHAUSA impulsa el projecte d’habitatge assequible a l’Arrabassada
El futur edifici comptarà amb una quarantena de pisos de lloguer social a la Vall de l’Arrabassada
El Consell d’Administració d’SMHAUSA va aprovar ahir encarregar la redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de la nova promoció d’habitatges prevista a la Vall de l’Arrabassada, a tocar del Centre d’Atenció Primària. L’acord s’ha formalitzat mitjançant l’adhesió a l’Acord Marc vigent de l’Associació Catalana de Municipis.
El president d’SMHAUSA i conseller d’Urbanisme Nacho García ha destacat que «estem satisfets de fer un nou pas endavant en la creació de més habitatges de lloguer assequible per respondre a les necessitats residencials a la ciutat» i ha afegit que «des del govern continuem treballant perquè l'oferta pública d’habitatge estigui repartida per tots els barris de la ciutat».
Es tracta de la construcció d’un edifici d’una quarantena d’habitatges destinats al lloguer social al carrer Joan Fuster número 27. El projecte bàsic d’aquesta promoció preveu que els pisos tinguin una superfície entre 70 i 80 m2 construïts.