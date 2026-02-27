Turisme
El recàrrec municipal de la taxa turística no arribarà aquest estiu a Tarragona
La consellera de Turisme, Montse Adan, ha explicat que estan parlant amb el sector per prendre una decisió «amb el màxim consens»
L’Ajuntament de Tarragona té previst implementar el seu propi recàrrec municipal a la taxa turística, tot i que aquesta mesura no s’aplicarà encara aquest estiu vinent. La consellera de Turisme, Montse Adan, va assenyalar ahir que qualsevol decisió sobre aquest suplement econòmic «s’haurà de prendre amb el màxim consens» i, per tant, el consistori parlarà amb el sector abans d’actuar. A més, va indicar que cal fer-ho amb antelació, ja que molts visitants ja han fet les seves reserves per a aquest 2026.
Amb tot, la primera tinenta d'alcalde va defensar que el recàrrec suposarà «un retorn» per als tarragonins i ajudarà a «millorar l'experiència tant dels residents com dels visitants». Això sí, va rebutjar la proposta de fixar un import conjunt amb els municipis del voltant: «Tarragona té la seva singularitat i hem de decidir per Tarragona i des de Tarragona». Igualment, va indicar que qualsevol mesura futura haurà de ser beneficiosa per a la ciutat i no perjudicar l'activitat turística.
Consolidar xifres rècord
Tarragona ha consolidat les xifres rècord assolides els últims dos anys, superant els 1,7 milions de pernoctacions durant el 2025. El balanç presentat ahir per la consellera de Turisme, Montse Adan, confirma el bon moment del sector i mostra una evolució cada vegada més estable, amb una activitat turística que es reparteix millor al llarg de tot l’any i que combina l’increment dels visitants nacionals amb un fort impuls del mercat internacional.
«Són molt bones dades», va afirmar la primera tinenta d’alcalde, qui va assegurar que l’objectiu és aconseguir «un creixement sostenible basat en la desestacionalització i en un turista vinculat a la cultura, al patrimoni i al valor afegit que pot oferir la ciutat». Tot i això, va reconèixer que hi ha la «necessitat» de sumar més places hoteleres per poder respondre a aquest potencial augment.
Actualment, Tarragona disposa de 12.553 places d’allotjament, majoritàriament concentrades als càmpings (10.225 llits) i als hotels (2.328 llits). Aquesta capacitat ha fet possible arribar fins a les 1.730.219 pernoctacions totals al llarg de l’any passat, amb un repartiment clar: el 70% es produeixen als càmpings i el 30% als hotels. L’evolució dels darrers deu anys mostren una recuperació sòlida després de la pandèmia.
Millorar la planificació
Aquesta consolidació, apuntava Joana Conesa, tècnica del Patronat Municipal de Turisme, permet «fer una planificació més acurada, evitar aglomeracions abans que es produeixin, consolidar les accions que ja funcionen, diversificar l’oferta i augmentar la despesa dels visitants». En aquest sentit, es va recordar que s’està implementant un nou «quadre de comandament» per centralitzar dades sobre fluxos de visitants, tendències de cerca i altres indicadors; un sistema que ajudarà a prendre decisions més informades i estratègiques, i a tenir «una fotografia més real» sobre les estades es fan en altres tipus d’allotjaments, com apartaments turístics, segones residències o creuers.
Durant el 2025, més de 694.000 turistes van dormir a la ciutat. El 38% es va allotjar en hotels, on l’estada mitjana és de 2 nits; el 37% en càmpings, amb una estada mitjana de 4,7 dies; i el 25% restant en la resta d’allotjaments. Pel que fa a la distribució mensual de les pernoctacions, es confirma de forma clara que la desestacionalització avança amb força. En comparació amb el 2019, els mesos d’hivern han registrat un creixement destacat, amb un augment del 118% en el conjunt de desembre, gener i febrer.
En sis mesos, s’ha passat de les 68.200 pernoctacions a les 149.464 en la temporada més baixa. L’estiu continua concentrant el volum més alt d’estades, però amb creixements més moderats, mentre que a la tardor hi ha hagut una evolució positiva, però menys intensa que a l’hivern.