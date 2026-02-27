SOCIETAT
El Port de Tarragona acollirà la 32a edició dels Premis Ones el 5 de juny
Tindrà lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa i es guardonarà l’activista iraniana Pouneh Attari-Nejad, entre altres
La XXXII edició dels Premis Ones Mediterrània se celebrarà el pròxim 5 de juny, en un escenari completament que trenca amb la dinàmica dels últims anys. La manca de teatres disponibles a la ciutat per a aquell dia, ha obligat l’organització a buscar una nova ubicació per a la gala d’enguany, que tindrà lloc al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, a partir de les 19 hores.
Lluny de convertir-se en inconvenient, el president de Mare Terra Fundació Mediterrània ha estat assumit aquest canvi com una oportunitat. «Suposa un nou repte després de tants anys», va assenyalar ahir Ángel Juárez, qui va voler agrair la implicació del Port. «Ens ho han facilitat absolutament tot, l’equip humà i tècnic», va detallar. A més, va remarcar que l’espai escollit, al costat del mar, reforça l’essència mediterrània dels guardons.
Els Premis Ones celebren un nou aniversari generant consciència social i mediambiental, promovent el compromís amb la igualtat, la solidaritat, el planeta i els drets humans. El lema d’enguany ho resumeix clarament: «32 anys i seguim somiant». Tal com ha expressat el president, «si no somies, això és impossible de fer», reivindicant la força de la il·lusió per mantenir viu un projecte que, segons va subratllar, «seguir ja és la pròpia notícia».
Des de l’organització remarquen que aquesta gala ja s’ha consolidat com «una cita de prestigi nacional i internacional», en el qual reconeixen les trajectòries i els projectes que impulsen accions positives des de l’activisme, la ciència, la cultura i les arts; i que reivindiquen un món més just i sostenible.
Guardons reivindicatius
Juárez va recordar que es tracten d’uns premis «reivindicatius» i que la defensa dels drets humans continua essent l’eix central, amb una denúncia explícita de la violència contra les dones. En aquest sentit, va destacar que una de les guardonades serà l’activista iraniana i productora cultural Pouneh Attari-Nejad, per la seva labor internacional en la defensa dels drets humans, l’empoderament de les dones i la cultura.
La XXXII edició dels Premis Ones també reconeixeran la tasca d’Afra Blanco, Mercè Rovira, Arturo Larena, Irma Basarte, Manuel Gerena, Alberto Salas, Ramón Franquesa, el Centre d’Extensió Universitària i Divulgació Ambiental de Galícia (CEIDA) i 2G Chemical Plastic Recycling.
La gala comptarà amb actuacions artístiques i sorpreses, entre elles la participació de la Stromboli Jazz Band, així com el suport del Nàstic Genuine, que un any més se suma a aquest esdeveniment solidari. Com és tradició, els assistents rebran un obsequi per part de l’organització.