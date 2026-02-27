PATRIMONI
Un museu com no te l’havien explicat mai
El Museu del Port estrena un sistema d’audioguies que planteja un relat entre una mare, treballadora del Port, i el seu fill, a qui explica els àmbits de l’espai i les peces destacades
Aquest dijous s’ha presentat al Museu del Port de Tarragona el nou sistema d’audioguies que renoven la manera de visitar les instal·lacions de l’equipament. Aquestes noves audioguies consten de tretze pistes, tenen una durada completa de quaranta-cinc minuts i estan disponibles en català, en castellà, en anglès i en francès.
El relat és un guió original del periodista Ferran Aixalà, que ha treballat amb la supervisió de la responsable del Museu del Port, Mercè Toldrà, i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquesta guia sonora presenta diverses particularitats que la fan singular.
D’entrada, el fet que el relat és un diàleg entre una dona, que treballa com a consignatària al Port de Tarragona i que també és donant del Museu, i el seu fill. Gràcies a la seva conversa, el visitant pot descobrir de manera original, però també absolutament rigorosa els diferents àmbits que configuren l’equipament, així com algunes de les seves peces més destacades.
Un altre tret singular d’aquesta audioguia és que les veus de les versions catalana i castellana són les dels periodistes tarragonins Yolanda García i Adrià Recasens, que han assumit una locució acurada, però mantenint els accents i el parlar tarragoní. Pel que fa a les versions en anglès i en francès, en les locucions s’ha comptat amb persones nadiues.
El funcionament del nou sistema d’audioguies del Museu del Port és senzill. Ara ja està activa dins de l’app i el web Visitmuseum de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. També s’hi pot accedir a través d’un codi QR que es mostra en un cartell de sobretaula al taulell d’entrada de l’equipament.
Al llarg de l’espai expositiu s’han col·locat uns elements amb forma de bafarada de color taronja, que indiquen on s’ha de reproduir cada nova pista d’àudio. Amb aquests elements, els visitants podran seguir el recorregut del Museu mentre escolten el relat de l’audioguia.
En un futur pròxim l’equipament disposarà també d’un sistema de signoguies, que es podrà seguir mitjançant unes tauletes que estaran disponibles per als visitants que ho demanin. En la versió en català hi podran veure el relat explicat en la llengua de signes catalana i també subtitulat.