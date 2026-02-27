MÚSICA
L’estrella del pop Anastacia portarà la seva nova gira a la Tarraco Arena
La cantant nord-americana ha rebut més de 225 premis en 31 països i ha assolit el número u en 19 països
Tarragona serà una de les parades de la gira europea de la cantant nord-americana Anastacia, una de les grans reines del pop del segle XXI. El concert serà el 12 de juliol a la CaixaBank Tarraco Arena.
Autora de grans èxits com I'm Outta Love, Paid My Dues o One Day In Your Life, visitarà Europa amb la seva gira NTK Tour, que la portarà per Suïssa, Alemanya, Itàlia, Espanya, el Regne Unit, Irlanda, França, Bèlgica o Dinamarca. La diva del pop, que ha venut més de 30 milions de discos al llarg de la seva carrera, ha anunciat una vintena de concerts a Europa, en ciutats de la talla de Londres, Berlín, Roma, Brussel·les o Dublín.
Amb una de les veus més potents i reconeixibles de la història de la música, Anastacia va iniciar la seva carrera l’any 1999 i, només dos anys després, es va convertir en l’artista pop femenina debutant més venuda del món. A més, ha rebut més de 225 premis en 31 països i ha assolit el número u en 19 països, consolidant-se com una de les figures més influents del panorama musical internacional.
Anastacia és també un exemple de vida, després de superar un càncer de mama que li van diagnosticar als 34 anys, el 2023, i que la va mantenir allunyada dels escenaris durant un temps. Amb 57 anys continua a primera línia del pop mundial i està a punt d’iniciar una nova i espectacular gira pel vell continent, on continuarà omplint recintes. De fet, ja ha penjat el cartell de sold out en el seu concert de Dublín, previst per al 18 de setembre.
Les entrades sortiran a la venda aquest divendres 27 de febrer a les 12 h des de 56 € (despeses de gestió incloses) a tarracoarena.com. Els socis gaudiran d’un 10 % de descompte comprant les seves entrades a través de l’app de Tarraco Arena.