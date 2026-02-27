CULTURA
La futura biblioteca espera una reunió a tres bandes
El Ministeri ultima els informes per corroborar que l’espai a la Tabacalera pot acollir-la
El desplegament de la Biblioteca Provincial està a l’espera d’enllestir tots els informes necessaris aviat per a poder començar les obres. El Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament estan pendents d’una reunió a tres bandes per a tractar els últims informes preceptius de l’espai escollit a la Tabacalera per a ubicar-la. El Ministeri els està ultimant per valorar la idoneïtat de la segona planta de l’edifici principal, on s’ubicava l’antic assecador. La trobada entre els representants de les tres administracions públiques serà d’aquí poques setmanes, amb la voluntat de donar el pas definitiu en el disseny de l’espai.
Després, el pla d’usos
De fet, la Generalitat tindrà llest el pla funcional de la futura biblioteca provincial de Tarragona abans que s’acabi aquest primer semestre, tal com va exposar la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una sessió informativa davant els grups parlamentaris el mes passat. Tot i que es tracta tan sols d’un plantejament provisional, el Govern autonòmic ja va donar detalls de com serà el nou equipament que es construirà a la Tabacalera. Aquest tindrà una superfície total de «10.565 metres quadrats» i ocuparà l’ala esquerra de l’antiga fàbrica. En la planta baixa es vol crear una «rambla interior», va indicar Hernández, qui va afegir que serà «un espai obert i permeable que connectarà la biblioteca amb els jardins exteriors, i convidarà a entrar-hi, participar-hi i interactuar-hi». Més enllà de l’ala esquerra, la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona volen que es reformi també la sala de l’antic assecador, situada a la segona planta de l’edifici central, i que formi part de la futura biblioteca. La idea és que aquest espai diàfan i de grans dimensions es converteixi en una gran zona de lectura.
Determinar espais
La consellera va assegurar que treballaran amb «celeritat» en la confecció del pla d’usos, però va remarcar que, ara mateix, «és el Ministeri qui té la pilota a la seva teulada», ja que ha de determinar quins espais de la Tabacalera s’ocuparan finalment.