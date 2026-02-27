SALUT
El COMT reclama una xarxa territorial que garanteixi les trombectomies 24/7 al Joan XXIII
L'entitat demana que es faci una planificació rigorosa i que s'incorporin neuroradiòlegs altament especialitzats
El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona reclama impulsar un model de xarxa territorial coordinada que garanteixi una atenció integral a l'ictus amb la realització de trombectomies mecàniques les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, a l'Hospital Universitari Joan XXIII.
L'organisme diu que hi treballen de manera continuada des del 2023 per aconseguir aquesta demanda i que aquesta no depèn únicament d'un acord polític. Requereix una planificació rigorosa, una coordinació efectiva entre els diferents dispositius assistencials i la incorporació de neuroradiòlegs altament especialitzats, indiquen en un comunicat. Afegeixen que aquests professionals són imprescindibles per assegurar una resposta ràpida, segura i de qualitat.
Des de Col·legi de Metges de Tarragona (COMT) expliquen que l'ictus és una emergència mèdica temps-dependent. Cada minut que passa sense restablir el flux sanguini cerebral implica la pèrdua irreversible de neurones i augmenta el risc de seqüeles greus o de mort. En aquest sentit, indiquen que la trombectomia mecànica és un tractament altament efectiu en determinats casos d'ictus isquèmic, però la seva eficàcia està directament vinculada a la rapidesa de la intervenció.
El COMT assegura que els desplaçaments a altres hospitals poden retardar l’atenció especialitzada i reduir les possibilitats de recuperació funcional, amb l'impacte personal, familiar i social que això comporta. Per això, considera imprescindible que el territori disposi dels recursos assistencials necessaris per garantir una atenció equitativa i de qualitat. «Els ciutadans del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han de poder accedir als mateixos estàndards assistencials, especialment en patologies greus i urgents com l'ictus», tanquen.