SUCCESSOS
Un vehicle bolca a l'N-240 a Tarragona, a l’altura de Sant Salvador
L’avís s’ha rebut a les 17.14 h al punt quilomètric 4,7 i els ocupants ja eren fora del cotxe a l’arribada dels Bombers
Un turisme ha bolcat aquest dijous a la tarda a la carretera N-240, a l'altura del barri de Sant Salvador, a Tarragona. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 17.14 hores, concretament al punt quilomètric 4,7 de la via.
Per causes que encara no han transcendit, el vehicle hauria sortit de la calçada i ha acabat bolcat al voral. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació de Bombers, que en arribar han comprovat que els ocupants ja es trobaven fora del cotxe.
No ha transcendit el nombre exacte de persones que viatjaven dins del vehicle, tot i que es parla de més d’un ocupant, ja que hi hauria acompanyants. Les circumstàncies de l’accident s’estan acabant d’esclarir.