SOCIETAT
La Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana de Tarragona resol 150 casos durant el 2025
Entre els casos més habituals hi ha conflictes per sorolls i molèsties veïnals, desacords relacionats amb animals domèstics o problemes derivats de fums, olors o activitats domèstiques
La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Tarragona (UMIRC) ha gestionat un total de 186 casos durant el 2025, dels quals se n'han resolt satisfactòriament 150 i altres continuen oberts.
La UMIRC està integrada per un caporal i dos agents especialitzats, adscrits a la Divisió de Serveis Centrals. Aquest equip és el responsable de dur a terme processos de mediació, assessorament i seguiment de problemàtiques que afecten la convivència ciutadana i que no constitueixen infraccions administratives ni penals. L’objectiu principal és facilitar que les parts implicades arribin a acords voluntaris i dialogats, evitant l’escalada del conflicte i la seva possible derivació a la via judicial.
Els casos que atén la UMIRC són molt diversos i reflecteixen la realitat quotidiana dels barris de la ciutat. Entre els més habituals hi ha conflictes per sorolls i molèsties veïnals, desacords relacionats amb animals domèstics, problemes derivats de fums, olors o activitats domèstiques, així com situacions de convivència interètnica o intercultural.
El sergent i sotscap de la Divisió de Serveis Centrals, Joan Domènech Herrerias, subratlla que l’èxit de la mediació depèn en gran mesura de la voluntat de les parts, ja que «el més important és que hi hagi predisposició a resoldre el conflicte o, com a mínim, a parlar-ne». Domènech remarca que la UMIRC actua sempre des de la neutralitat i «no imposem mai solucions. El nostre paper és facilitar el diàleg, garantir un espai segur i imparcial i promoure que les persones implicades assumeixin la seva part de responsabilitat en la resolució».
Segons el sergent, la mediació s’ha consolidat com una eina molt eficaç per evitar la judicialització innecessària de conflictes menors, reduir tensions entre veïns i prevenir denúncies. A més, contribueix a fomentar una convivència més pacífica i responsable, reforçant la cohesió social.
La UMIRC es consolida així com un recurs molt important dins de la Guàrdia Urbana de Tarragona, oferint una resposta propera i eficient a les problemàtiques de convivència que afecten el dia a dia de la ciutadania.