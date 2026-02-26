ECONOMIA
Tarragona valora crear un obrador de peix a la Confraria per assegurar el futur dels pescadors
L’Ajuntament ha licitat un estudi de viabilitat per analitzar opcions de diversificació del negoci
L’Ajuntament de Tarragona vol estudiar la creació d’un obrador de peix vinculat a la Confraria de Pescadors. Per fer-ho, el consistori va treure a licitació un estudi de viabilitat que haurà d’analitzar aquesta i altres opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. El contracte, de caràcter menor, preveu l’elaboració d’un informe tècnic, econòmic financer i estratègic que permeti avaluar i prioritzar diferents alternatives.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia d’Economia Blava impulsada per Tarragona Impulsa amb l’objectiu de donar més valor al producte de la mar i reforçar la viabilitat econòmica del sector pesquer tradicional, sobretot davant els reptes que afronta actualment, com ara les restriccions europees de captures i jornades, la necessitat de modernització i la manca d’infraestructures per transformar i comercialitzar el producte.
Aquest context, assegura el consistori en l’informe justificatiu del contracte, fa necessari explorar nous models de negoci complementaris que permetin garantir la continuïtat de l’activitat.
Una de les opcions principals contemplades és la creació d’un obrador de peix vinculat a la Confraria de Pescadors i possiblement ubicat a les mateixes instal·lacions. D’aquesta manera, l’equipament permetria la preparació i venda directa del producte local.
L’estudi també ha de servir per a proporcionar una eina estratègica per a la presa de decisions i la planificació de projectes vinculats a l’aqüicultura, així com per a incrementar l’ocupabilitat i afavorir el relleu generacional en el sector. També haurà d’aportar dades objectives per orientar futures inversions i accions de suport institucional dins l’àmbit de l’Economia Blava de Tarragona.
El contracte té un valor estimat de 14.876,02 euros, amb un pressupost base de licitació de 17.999,99 euros. Al procediment s’hi han presentat dues empreses: GNL Russell Bedford Auditors SL, amb seu a Barcelona, i Transferència de Recursos Avançats i Nous Serveis SL, també amb seu a la capital catalana. El termini de presentació d’ofertes es va tancar el 16 de febrer, després de la publicació de l’anunci a principis de mes. Actualment, l’expedient es troba en procés d’avaluació.
Un model similar a Palamós
Una iniciativa similar ja s’ha materialitzat amb èxit a Palamós. L’any 2023, l’Organització de Productors Pesquers (OPP) del municipi va posar en marxa el seu propi obrador de peix al port. El projecte s’emmarca en la iniciativa Palamós Peix, impulsada conjuntament per l’Ajuntament, la Fundació Promediterrània i la Confraria de Pescadors, i va néixer amb la voluntat d’introduir peix fresc local a l’Hospital de Palamós i als menjadors escolars de la zona.
Així, l’equipament compta amb la maquinària i els instruments necessaris per a la preparació i venda de part de la producció que pesquen diàriament els socis de l’OPP per fer-la arribar a aquests nous clients. A més, l’espai va generar nous llocs de treball i s’utilitza també com a punt de promoció del producte local i de la formació gastronòmica i pesquera.