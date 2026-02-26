TURISME
Tarragona estabilitza les pernoctacions en els 1,7 milions el 2025
La ciutat consolida la desestacionalització amb increments importants a la tardor i a l'hivern
Els hotels i càmpings de Tarragona van registrar 1,7 milions de pernoctacions el 2025, segons dades facilitades aquest dijous pel Patronat de Turisme de la ciutat. La xifra és pràcticament idèntica a la del 2023 i 2024.
Amb tot, la responsable del patronat, Joana Conesa, ha dit que a partir d'enquestes fetes en anys anteriors saben que hi ha aproximadament uns 2 milions de visitants que no fan nit a la ciutat, sinó que s'allotgen principalment en localitats costaneres properes i fan estades diürnes a Tarragona. La consellera de Turisme, Montse Adan, ha exposat també la comparativa mensual entre el 2019 i el 2025 de les pernoctacions, amb increments importants a la tardor i l'hivern, fet que demostraria una desestacionalització del turisme.