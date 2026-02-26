SOCIETAT
La plantilla d'International Paper torna a manifestar-se a Tarragona perquè la proposta de tancament té «deficiències»
El Ministeri d'Indústria es reunirà amb la direcció de l'empresa per conèixer l'oferta de compravenda
Un centenar de treballadors d'International Paper s'han manifestat aquest dijous al matí a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona. El comitè d'empresa s'ha reunit amb la direcció de la companyia en un hotel que hi ha en aquest punt de la ciutat. Els sindicats insisteixen que la proposta de tancament de les plantes de Valls i Montblanc té «deficiències».
El president del comitè d'empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha explicat que no han avançat amb les negociacions. Dimarts passat van iniciar una vaga indefinida i van demanar més documentació per justificar la clausura. Paral·lelament, el Ministeri d'Indústria es reunirà amb els directius de l'empresa per conèixer l'oferta de compravenda presentada per Cristian Lay.
En el tercer dia de vaga indefinida, la plantilla d'International Paper es mostra optimista i assegura que treballen per poder continuar treballant. Tot i això, les negociacions entre els sindicats i la direcció no avancen. Dimarts passat, el comitè d'empresa va demanar diversa informació per justificar el tancament perquè indiquen que la documentació presentada no és suficient. «Hi ha moltes deficiències», ha assenyalat Muriano.
Els sindicats afirmen que l'empresa té quatre propostes de compra de les plantes, però que els directius volen tancar les fàbriques igualment per eliminar la competència i apujar els preus. La més destacada l'ha fet el grup empresarial Cristian Lay. De fet, el Ministeri d'Indústria es reunirà amb els propietaris d'International Paper per conèixer els detalls d'aquesta compravenda.
La intenció d'International Paper és començar la clausura el 19 de març i que s'allargui fins a finals d'any. Hi ha 174 persones afectades per acomiadaments que s'aniran produint progressivament.