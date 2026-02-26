Diari Més

Joan XXIII acull la cinquena edició del curs internacional ATLS per a l’atenció del politraumatisme greu

El centre ja ha format 80 professionals sanitaris i reforça el seu paper com a hospital de referència al territori

L’Hospital Universitari Joan XXIII ha iniciat aquesta setmana la cinquena edició del curs Advanced Trauma Life Support (ATLS), una formació de caràcter internacional orientada a millorar l’atenció als pacients amb politraumatisme greu. El programa, avalat per l’American College of Surgeons, capacita els professionals per actuar amb rapidesa, criteri i coordinació davant situacions d’alta complexitat.

Amb aquesta nova convocatòria, el centre haurà format un total de 80 professionals des que és seu acreditada del programa, 35 dels quals pertanyen a la demarcació de Tarragona. Aquesta xifra contribueix a reforçar la preparació dels equips sanitaris del territori davant emergències greus.

Judit Saludes, cap del Servei d’Anestesiologia i instructora del curs, subratlla que l’ATLS s’imparteix a 87 països d’arreu del món i que representa una garantia d’aplicació de les millors pràctiques en l’atenció al trauma. Joan XXIII és una de les 18 seus acreditades a l’Estat per oferir aquesta formació, fet que facilita l’accés dels professionals locals a un programa d’alt nivell.

El curs, de dos dies i mig de durada intensiva, combina continguts teòrics amb pràctiques i simulacions de casos reals. Els participants treballen en grups reduïts escenaris que inclouen accidents amb múltiples víctimes o l’atenció a pacients vulnerables, com infants, persones grans o dones embarassades amb traumatisme greu. Per obtenir l’acreditació, han de superar una prova escrita i una d’execució pràctica, assegurant així un elevat nivell d’exigència i aplicabilitat real dels coneixements.

Els continguts són comuns a totes les seus internacionals i s’actualitzen periòdicament per incorporar els darrers avenços mèdics. La celebració d’aquesta edició consolida el paper de Joan XXIII com a hospital de referència al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en l’atenció als casos més greus i en la formació especialitzada orientada a la seguretat del pacient.

