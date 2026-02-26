EDUCACIÓ
BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny, s'adscriu a la URV
Les dues institucions oferiran un programa de doctorat conjunt en Arquitectura, Disseny i Art i de grau i màsters
El BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny s'ha adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquest dijous, s'ha signat l'acord entre les dues institucions per iniciar una etapa de col·laboració acadèmica. Amb la nova aliança, s'oferirà el programa de doctorat conjunt en Arquitectura, Disseny i Art, s'afavorirà la col·laboració entre els dos centres en l'àmbit de recerca i es reforçarà la visió interdisciplinària en la docència i la investigació. Per un costat, BAU aporta l'expertesa en els graus en Disseny i en Belles Arts, un màster universitari i 21 màsters i postgraus, que completarà i ampliarà l'oferta de la URV. Per la seva banda, la universitat dona cobertura perquè els títols siguin universitaris.
Amb l'acord, la URV també ofereix la dimensió internacional i l'expansió territorial i, a més, aporta l'experiència investigadora, la qualitat dels programes de doctorat i la proximitat en la docència als estudis de grau. Pel que fa a l'oferta d'una vintena de cursos de formació permanent de BAU amb adscripció a la URV serà la primera a posar-se en funcionament, el curs 2026-27. El següent curs, 2027-28, s'iniciaran els graus i màsters universitaris oficials, una formació vinculada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV. Finalment, el programa de doctorat en Arquitectura, Disseny i Art, es preveu que també arrenqui el curs 2027-28.
El rector de la URV, Josep Pallarès, ha destacat el «valor diferencial» d'aquesta aliança que permet a la universitat «fer un salt qualitatiu» i ampliar «la paleta de colors dels estudis, el nou programa de doctorat i la recerca en l'àmbit de l’arquitectura, les arts i el disseny». Comparteix opinió la directora de Bau, Elisabeth Plantada, que ha assegurat que l'acord neix de la «confiança mútua, la voluntat de fer equip i créixer conjuntament». Alhora, ha dit que coincideix amb l'ampliació del seu edifici, que serà «obert, flexible i adequat a la manera d'entendre el disseny i les arts. Tot plegat ens farà créixer en qualitat».