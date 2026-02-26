MEDI AMBIENT
Albiren un grup de dofins a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
L'escena ha captivat un grup de joves que han vist aquests mamífers nedant en aigües tarragonines durant el capvespre
Un grup de dofins s'ha deixat veure aquest dijous a la tarda a Tarragona. Concretament, a la platja de l'Arrabassada. Un grup de joves han quedat captivats després de veure aquest grup de mamífers nedant en aigües tarragonines durant el capvespre, i no han dubtat en enregistrar l'escena.
No és la primera vegada que els dofins es deixen veure a la ciutat, tot i que no és tampoc l'habitual. De fet, són pocs els privilegiats que han pogut veure dofins nedant en manada des de la costa tarragonina.