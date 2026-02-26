Diari Més

Albiren un grup de dofins a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

L'escena ha captivat un grup de joves que han vist aquests mamífers nedant en aigües tarragonines durant el capvespre

Imatge d'un dels dofins a la platja de l'Arrabassada.

Imatge d'un dels dofins a la platja de l'Arrabassada.

Un grup de dofins s'ha deixat veure aquest dijous a la tarda a Tarragona. Concretament, a la platja de l'Arrabassada. Un grup de joves han quedat captivats després de veure aquest grup de mamífers nedant en aigües tarragonines durant el capvespre, i no han dubtat en enregistrar l'escena. 

No és la primera vegada que els dofins es deixen veure a la ciutat, tot i que no és tampoc l'habitual. De fet, són pocs els privilegiats que han pogut veure dofins nedant en manada des de la costa tarragonina. 

