MOBILITAT
Afectacions al trànsit a Tarragona per una nova mobilització a la Imperial Tàrraco
Els treballadors d'Internacional Paper i DS Smith es concentraran a les 10 hores i iniciaran una marxa fins a l'Hotel Tarraco Park
Una nova mobilització dels treballadors d'International Paper de Valls i DS Smtih de Montblanc complicarà la mobilitat a Tarragona. Està prevista que els empleats es concentrin a les 10 hores a la Imperial Tàrraco per protestar pel tancament de les plantes i per defensar els seus llocs de treball.
La mobilització està prevista de 10.00 h a 14.00 hores. Durant aquest interval horari es poden produir talls de trànsit intermitents al llarg de l’itinerari comprès entre la plaça Imperial Tarraco i l’Hotel Tarraco Park, a la carretera de València, que és on acabarà la mobilització reivindicativa.
En la mobilització de dimarts passat, cap a les 12h els manifestants ja estaven concentrats davant de l'hotel, afectant només la circulació al lateral de la mateixa carretera de València. Tot i així, l'horari pot variar i per això es recomana a la ciutadania que opti per itineraris alternatius sempre que sigui possible i que circuli amb prudència. A banda, també es demana sortir amb temps suficient per evitar retards i situacions de tensió.