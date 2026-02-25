COMERÇ
Tornen les Botigues al Carrer a Tarragona amb un nou Espai Comerç a la plaça Verdaguer
La 19a edició s'allargarà fins al 28 de febrer a diferents eixos de la ciutat
La Via T impulsa una nova edició de les Botigues al Carrer, que enguany arriben a la seva 19a edició. Aquesta va arrencar ahir i s’allargarà fins al 28 de febrer, amb presència a diferents eixos comercials de la ciutat. La iniciativa és una acció pensada per liquidar l’estoc, apropar els establiments a la ciutadania i convidar a passejar pels carrers comercials de Tarragona.
Com a principal novetat d’enguany, el divendres i dissabte s’estrena l’Espai Comerç a la plaça Verdaguer, un punt de trobada on diversos comerços sortiran al carrer en format d’expositors. Aquest neix amb la voluntat d’oferir una manera diferent de viure les Botigues al Carrer, creant un entorn amb ambient, activitat comercial i restauració al voltant de la plaça.
L’Espai Comerç permetrà als visitants conèixer de més a prop els comerços, interactuar amb els professionals, descobrir productes i serveis i viure l’experiència de compra en un entorn més obert i proper, tot aprofitant l’oferta de bars i restaurants de la zona. Des de la Via T, defineixen el comerç de proximitat com «un element clau per mantenir viu el teixit comercial i social de la ciutat».