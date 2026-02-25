SOCIETAT
El Sindicat d’Habitatge denuncia que l’empresa Bettina vol expulsar cent vint llogaters
La companyia nega les acusacions mentre els veïns volen una negociació col·lectiva
El Sindicat d’Habitatge de Tarragona i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya van denunciar ahir la situació que viuen els inquilins de tres blocs de pisos de lloguer propietat de l’empresa Bettina S.A. a Tarragona. Segons ha explicat Hugo Moreno, portaveu del sindicat de la ciutat, la companyia ha enviat burofaxes als residents dels blocs Pont i Gol número 6 i Joan Ruiz i Porta, números 2 i 4, informant-los que quan s’acabi el seu contracte de lloguer hauran de triar entre comprar el pis o abandonar-lo.
En total, l’afectació arriba a 120 pisos, 60 al bloc de Pont i Gol i 30 a cadascun dels dos blocs de Ruiz i Porta. El perfil dels residents és molt divers: parelles joves sense fills, famílies amb criatures, persones jubilades i gent en edat laboral.
Els tres blocs de pisos van ser construïts al voltant del 2007 i des del primer moment la promotora havia assegurat als inquilins que els pisos serien de lloguer indefinit. «Des del primer dia fins a l’últim la propietat ha estat dient que allò seria de lloguer sempre, que mai haurien de marxar, que no calia que compressin, que no patissin», va explicar Moreno. El canvi de posició ha arribat de cop, sense preavís i sense cap mena de negociació prèvia, segons denuncien des del Sindicat.
Els primers residents afectats hauran de lliurar les claus l’1 d’abril si no han pogut o volgut comprar el pis. El sindicat assenyala que l’empresa no ho ha fet amb tothom alhora, sinó que va enviant els avisos a mesura que s’apropen les dates de venciment de cada contracte, una estratègia que, a parer dels sindicats, busca «separar el veïnat» i evitar una resposta col·lectiva organitzada. Unes pràctiques que des de la companyia, preguntats per aquest mitjà, neguen. Des de Bettina no han volgut fer més declaracions.
Tenir en compte l’antiguitat
Davant d’aquesta situació, els sindicats van enviar burofaxes de resposta a l’empresa en nom dels veïns afectats de cadascun dels blocs, reclamant l’obertura d’una negociació col·lectiva. Les dues opcions que els sindicats posen sobre la taula són la renovació dels contractes de lloguer o bé un descompte significatiu en el preu de compra dels pisos, que hauria de tenir en compte els anys que cada família porta pagant lloguer a la companyia.
Segons indiquen des dels sindicats de l’habitatge, l’empresa ha trucat individualment als veïns per tractar la situació. «Es basava en si no compres d’aquí a 10 dies, et pujaré el preu de compra», va exposar Moreno, que va considerar que es tracta d’una «pseudonegociació».