SALUT
Salut ampliarà a 12 hores al dia les trombectomies a Joan XXIII, però falten professionals per al 24/7
Durant aquest any les intervencions per minimitzar els efectes d'un ictus també es faran els caps de setmana
El Departament de Salut ampliarà el servei de trombectomies a l'hospital Joan XXIII de Tarragona fins a les dotze hores diàries tots els dies de la setmana. Fins ara aquestes intervencions per minimitzar els danys causats per un ictus es duen a terme de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Segons Salut, durant aquest any s'ampliarà també als caps de setmana.
Aquest dimecres, l'alcalde de Tarragona i representants del Departament s'han reunit per parlar de la qüestió. Des de Salut s'ha argumentat que falten professionals per poder fer el servei 24 hores al dia, set dies a la setmana i que es treballarà per formar-los. Plataformes en defensa de la salut pública han reclamat diversos cops que la mesura es prengui immediatament.
Fonts de Salut han explicat que per dur a terme trombectomies calen neuròlegs especialitzats i acreditats per un organisme europeu, i que els que hi ha no són suficients per cobrir tots els torns arreu del país. Actualment, a les demarcacions de Barcelona i Girona hi ha vuit centres que disposen del 24/7, mentre que a Lleida i Tarragona el servei és parcial.
En la reunió d'aquest dimecres, la sotsdirectora del Servei Català de la Salut, Pilar Otermin, ha remarcat que l'ampliació horària de les trombectomies mecàniques no és una qüestió de recursos, és de professional. «Volem i necessitem el lideratge dels professionals del territori», ha emfatitzat. L'hospital de Bellvitge és un dels que forma professionals especialitzats en trombectomies i des del Departament hi ha la voluntat que al Joan XXIII també se'n puguin formar.
Otermin ha posat en valor el compromís del Servei Català de la Salut així com de la consellera Olga Pané amb la demarcació de Tarragona per tal d'avançar en l'ampliació horària i en la dotació de recursos per a la unitat d'ictus del Joan XXII, que és el referent a la demarcació per aquests casos.
Des de Salut també s'ha afegit que actualment, el codi ictus està cobert 24 hores per al territori. En cas que un pacient pateixi un ictus fora de l'horari en el qual es fan trombectomies i en requereixi una, es deriva a Barcelona. Des de les plataformes d'usuaris es posa de manifest que aquest fet suposa un empitjorament de les condicions mèdiques del malalt, ja que en el cas de l'ictus les actuacions ràpides són vitals per evitar seqüeles. Pel que fa a la posterior recuperació, el Departament també s'ha compromès a reforçar el nombre de llits de la unitat d'ictus així com dels tractaments de rehabilitació.
Després de la reunió, l'alcalde ha volgut agrair «la predisposició i el treball continuat que des de fa temps està fent el Departament de Salut, la consellera Olga Pané, i els professionals del territori». En aquest sentit, ha destacat que «l'anunci d'implantar el servei de trombectomia durant els caps de setmana, assolint les 12 hores durant els set dies de la setmana, és un gran avenç per a la ciutat i per al conjunt del territori».
Viñuales també ha posat en valor el compromís del Departament de Salut per continuar avançant fins a garantir el servei les 24 hores del dia. «Aquest és l'objectiu compartit: consolidar i ampliar el servei per oferir la millor atenció possible en un moment tan crític com és un ictus», ha assenyalat.