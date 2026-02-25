SUCCESSOS
Rebenten 50 trasters en un robatori amb força al carrer Manuel de Falla de Tarragona
Els Mossos d’Esquadra han recollit proves al lloc dels fets després de l’avís d’un veí
Un total de 50 trasters han estat forçats aquesta passada nit en un edifici situat al carrer Manuel de Falla de Tarragona. L’avís als Mossos s’ha produït aquest matí a les 9.24 hores, quan un veí ha alertat que s’havia produït un robatori amb força a l’immoble.
En conèixer els fets, diversos residents han baixat fins a la zona dels trasters i s’han trobat les portes rebentades i amb signes evidents d’haver estat manipulades. La situació ha generat indignació i preocupació entre els afectats, que han començat a revisar els espais per comprovar els danys i possibles objectes sostrets.
Els Mossos s’han desplaçat fins al lloc dels fets, on han realitzat fotografies, han recollit empremtes i altres indicis per avançar en la investigació. Ara, els veïns hauran de formalitzar la denúncia de manera individual, mentre la policia resta a l’espera de tota la informació per determinar l’abast del robatori.
Divendres es va informar d’una baixada de la criminalitat
Aquest mateix divendres s’havien fet públiques dades que apuntaven a un descens del 3,4% de la criminalitat a Tarragona. Les xifres oficials assenyalaven una reducció dels fets delictius al municipi en el darrer període analitzat.
Tot i això, un episodi com el recent robatori contrasta amb aquesta tendència.