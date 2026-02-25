SEGURETAT
L’EIC presenta a Tarragona una nova guia per prevenir accidents industrials greus al sector químic
Els enginyers industrials animen a avançar cap a models predictius basats en dades
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) va organitzar ahir a Tarragona la jornada Seguretat de procés: clau per a la prevenció d’accidents industrials greus, amb l’objectiu de situar el territori en el centre del debat sobre la gestió dels riscos en el sector químic. Aquesta trobada va servir per reforçar el paper de la demarcació com a pol de referència i també com a generador de coneixement tècnic en aquest àmbit.
Durant l’acte, es va presentar el document Indústria química i seguretat de procés, elaborat pel Grup de Seguretat de Processos de la Comissió d’Indústria Química del Col·legi. El document neix amb la voluntat d’oferir una guia clara i estructurada que ajudi les empreses a avançar cap a entorns productius més segurs, resilients i preparats davant riscos cada cop més complexos.
L’estudi insisteix en la necessitat de prioritzar un disseny segur per sobre del benefici econòmic immediat, i gestionar aquestes amenaces durant tot el cicle de vida de les instal·lacions. En aquest sentit, s’assenyala que l’avaluació de riscos és un pilar fonamental i recull metodologies com HAZOP, FMEA, LOPA o SIL. Totes compateixen tres fases bàsiques: la identificació, la valoració de la probabilitat i gravetat, i la garantia de control continuat al llarg del temps. Més enllà de les eines tècniques, el text posa l’accent en el factor humà.
La gestió del coneixement, la formació i un lideratge actiu són «imprescindibles» per consolidar una cultura de seguretat sòlida. En l’operació diària d’una empresa, això s’acaba traduint en procediments normalitzats, permisos de treball, manteniment preventiu, gestió rigorosa del canvi i una correcta gestió d’alarmes. En el text s’apunta que, com l’eliminació total de les amenaces és impossible, la preparació d’emergències i la coordinació amb les autoritats són claus.
Les conclusions del document elaborat pel Col·legi indiquen que la digitalització, la intel·ligència artificial i la internet industrial de les coses ja són una realitat en moltes organitzacions. Aquestes tecnologies permeten passar d’una gestió reactiva a una de predictiva i basada en dades, amb aplicacions com bessons digitals, monitoratge en temps real, detecció d’anomalies i manteniment predictiu.
Amb tot, es remarca que l’èxit no depèn només de la tecnologia, sinó de la qualitat de les dades, de la seva integració en els processos i de la competència digital de les persones. La innovació tecnològica ha d’anar acompanyada d’una evolució cultural i organitzativa. Les empreses que ho aconsegueixin seran més segures, més eficients i més resilients en un entorn global cada cop més complex.
Les veus de l’estudi
Arturo Trujillo, vicepresident de DEKRA i un dels autors del document, va recordar que la dimensió d’una empresa no garanteix una bona gestió del risc si no hi ha una cultura sòlida de seguretat. «Tothom hi té un paper», va afirmar, destacant que, tot i la percepció pública, hi ha una intensa activitat preventiva sovint poc visible. «Avui hi ha més sensibilitat social i administrativa. La gestió del risc és més visible», va afegir. Per la seva banda, Ramon Camps, Iberian Director de TEMA i coautor de la publicació, va explicar que l’objectiu del text és oferir «una guia fàcil de llegir, útil i adaptada a la realitat de la indústria catalana i espanyola».